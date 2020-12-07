В Вологодской области 31 декабря станет выходным днем
21:51 07.12.2020 (обновлено: 21:52 07.12.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решил объявить нерабочим днем 31 декабря 2020 года.
"Посоветовавшись с коллегами, я принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу – 26 декабря. Это даст возможность всем вологжанам спокойно подготовиться к главному празднику, к Новому году. Я хотел бы обратиться к руководителям крупных промышленных предприятий и предприятий малого бизнеса, а также органов местного самоуправления, с просьбой поддержать мою инициативу", - сказал Кувшинников, выложив видеообращение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор напомнил, что одна из жительниц региона в декабре 2019 года обращалась к нему с такой инициативой, тогда глава Вологодской области пообещал воплотить ее на практике на следующий год.
Ранее 31 декабря объявили выходным днем, в частности, в Татарстане, Ставропольском крае, в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.