Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/vykhodnoy-1588114236.html
В Вологодской области 31 декабря станет выходным днем
В Вологодской области 31 декабря станет выходным днем
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решил объявить нерабочим днем 31 декабря 2020 года. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:51
2020-12-07T21:52
россия
курская область
ставропольский край
вологодская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148252/65/1482526597_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_3a08a15a1e0cf20e01bbd3322199193b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решил объявить нерабочим днем 31 декабря 2020 года.Губернатор напомнил, что одна из жительниц региона в декабре 2019 года обращалась к нему с такой инициативой, тогда глава Вологодской области пообещал воплотить ее на практике на следующий год.Ранее 31 декабря объявили выходным днем, в частности, в Татарстане, Ставропольском крае, в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.
https://ria.ru/20201207/vykhodnoy-1588015877.html
россия
курская область
ставропольский край
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148252/65/1482526597_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_456665035e39b500916b54530c6c62bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курская область, ставропольский край, вологодская область, общество

В Вологодской области 31 декабря станет выходным днем

21:51 07.12.2020 (обновлено: 21:52 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВологда. Вид на Софийский собор и Колокольню
Вологда. Вид на Софийский собор и Колокольню - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников решил объявить нерабочим днем 31 декабря 2020 года.

"Посоветовавшись с коллегами, я принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу – 26 декабря. Это даст возможность всем вологжанам спокойно подготовиться к главному празднику, к Новому году. Я хотел бы обратиться к руководителям крупных промышленных предприятий и предприятий малого бизнеса, а также органов местного самоуправления, с просьбой поддержать мою инициативу", - сказал Кувшинников, выложив видеообращение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 13:58
Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников
Губернатор напомнил, что одна из жительниц региона в декабре 2019 года обращалась к нему с такой инициативой, тогда глава Вологодской области пообещал воплотить ее на практике на следующий год.
Ранее 31 декабря объявили выходным днем, в частности, в Татарстане, Ставропольском крае, в Крыму, а также во Владимирской и Курской областях.
 
РоссияКурская областьСтавропольский крайВологодская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
Лента новостейМолния