https://ria.ru/20201207/vykhodnoy-1588004205.html
Волгоградская область объявила 31 декабря выходным днем
Волгоградская область объявила 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал объявление 31 декабря в этом году выходным днем, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:06
2020-12-07T13:06
2020-12-07T23:54
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал объявление 31 декабря в этом году выходным днем, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.По данным пресс-службы, Бочаров в понедельник встретился с руководителем Волгоградского областного комитета профсоюзов Татьяной Гензе, которая предложила губернатору сделать 31 декабря выходным днем. По ее словам, говорится в сообщении, в организацию поступает много обращений от работников предприятий с такой просьбой."Я поддерживают ваше предложение сделать 31 декабря этого года выходным днем и дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен нормативный акт", - цитирует пресс-служба слова Бочарова.Выходным днем 31 декабря в этом году уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021, года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.
https://ria.ru/20201205/vykhodnye-1587839573.html
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андрей бочаров, михаил мишустин, владимирская область, ставропольский край, волгоградская область, общество
ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
поддержал объявление 31 декабря в этом году выходным днем, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По данным пресс-службы, Бочаров в понедельник встретился с руководителем Волгоградского областного комитета профсоюзов Татьяной Гензе, которая предложила губернатору сделать 31 декабря выходным днем. По ее словам, говорится в сообщении, в организацию поступает много обращений от работников предприятий с такой просьбой.
"Я поддерживают ваше предложение сделать 31 декабря этого года выходным днем и дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен нормативный акт", - цитирует пресс-служба слова Бочарова.
Выходным днем 31 декабря в этом году уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.
В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021, года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.