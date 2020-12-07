https://ria.ru/20201207/vykhodnoy-1588004205.html

Волгоградская область объявила 31 декабря выходным днем

Волгоградская область объявила 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал объявление 31 декабря в этом году выходным днем, сообщает в понедельник пресс-служба администрации... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:06

2020-12-07T13:06

2020-12-07T23:54

андрей бочаров

михаил мишустин

владимирская область

ставропольский край

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал объявление 31 декабря в этом году выходным днем, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.По данным пресс-службы, Бочаров в понедельник встретился с руководителем Волгоградского областного комитета профсоюзов Татьяной Гензе, которая предложила губернатору сделать 31 декабря выходным днем. По ее словам, говорится в сообщении, в организацию поступает много обращений от работников предприятий с такой просьбой."Я поддерживают ваше предложение сделать 31 декабря этого года выходным днем и дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен нормативный акт", - цитирует пресс-служба слова Бочарова.Выходным днем 31 декабря в этом году уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021, года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.

https://ria.ru/20201205/vykhodnye-1587839573.html

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андрей бочаров, михаил мишустин, владимирская область, ставропольский край, волгоградская область, общество