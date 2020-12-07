https://ria.ru/20201207/vykhodnoy-1588002479.html
Еще в одном российском регионе объявили 31 декабря выходным днем
Еще в одном российском регионе объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение объявить 31 декабря выходным в регионе, рабочий день перенесут на 26 декабря, сообщила областная... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:58
2020-12-07T12:58
2020-12-07T13:10
сергей ситников
костромская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение объявить 31 декабря выходным в регионе, рабочий день перенесут на 26 декабря, сообщила областная администрация."Тридцать первое декабря в Костромской области будет объявлен выходным. Рабочий день перенесен на 26 декабря. Такое решение сегодня озвучил губернатор Сергей Ситников по результатам изучения мнения жителей, работодателей, профсоюзов и общественных объединений", - говорится в сообщении.Инициативу поддержали более 80% опрошенных."Прошу сегодня подготовить распоряжение. Необходимо решить все вопросы, связанные с детьми. Дети в этот день должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы родители могли спокойно работать. В распоряжении прошу учесть организацию работы федеральных органов власти, чтобы тем, кому нужно получать государственные услуги 26 декабря, получили их в установленном порядке", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.Для переноса рабочего дня на 26 декабря проработаны вопросы работы транспорта по графику будних дней, функционирования детских садов. В школах, колледжах и техникумах 31 декабря – не учебный день, поэтому перенос выходного распространяется только на преподавательский состав. Губернатор Сергей Ситников поручил организовать занятость младших школьников 26 декабря, когда их родители будут на работе.Выходным днем 31 декабря в этом году уже объявили Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021, года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.
https://ria.ru/20201207/vykhodnye-1587948358.html
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сергей ситников, костромская область, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
принял решение объявить 31 декабря выходным в регионе, рабочий день перенесут на 26 декабря, сообщила областная администрация.
"Тридцать первое декабря в Костромской области
будет объявлен выходным. Рабочий день перенесен на 26 декабря. Такое решение сегодня озвучил губернатор Сергей Ситников по результатам изучения мнения жителей, работодателей, профсоюзов и общественных объединений", - говорится в сообщении.
Инициативу поддержали более 80% опрошенных.
"Прошу сегодня подготовить распоряжение. Необходимо решить все вопросы, связанные с детьми. Дети в этот день должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы родители могли спокойно работать. В распоряжении прошу учесть организацию работы федеральных органов власти, чтобы тем, кому нужно получать государственные услуги 26 декабря, получили их в установленном порядке", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.
Для переноса рабочего дня на 26 декабря проработаны вопросы работы транспорта по графику будних дней, функционирования детских садов. В школах, колледжах и техникумах 31 декабря – не учебный день, поэтому перенос выходного распространяется только на преподавательский состав. Губернатор Сергей Ситников поручил организовать занятость младших школьников 26 декабря, когда их родители будут на работе.
Выходным днем 31 декабря в этом году уже объявили Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.
В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021, года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.