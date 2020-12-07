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МИД прокомментировал итоги выборов в Венесуэле
МИД прокомментировал итоги выборов в Венесуэле
Москва исходит из того, что обновленный парламент Венесуэлы станет площадкой для диалога всех политических сил, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:35
2020-12-07T20:52
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
венесуэла
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва исходит из того, что обновленный парламент Венесуэлы станет площадкой для диалога всех политических сил, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.В Венесуэле 6 декабря состоялись выборы в парламент – Национальную Ассамблею. Согласно предварительным данным, обнародованным венесуэльским Национальным избирательным советом по итогам обработки 82,35% бюллетеней, большинство голосов (67,6%) набирает проправительственный альянс партий "Большой патриотический полюс". Явка составила 31%. Подсчет голосов продолжается. Ряд европейских стран уже заявили о том, что выборы не ответствуют демократическим стандартам."Исходим из того, что обновленная Национальная Ассамблея станет репрезентативной площадкой для конструктивного диалога всех политических сил по решению стоящих перед страной задач, преодолению существующих в венесуэльском обществе разногласий в переговорном русле", - отметила Захарова.По ее словам, международное сообщество, выступив в поддержку законно избранной Национальной Ассамблеи, способствовало бы созданию благоприятных условий для дальнейшего продвижения внутривенесуэльского политического урегулирования.Захарова отметила, что участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из России, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования. "Серьезных нарушений не выявлено. Отличительными чертами состоявшихся выборов стали практически повсеместное внедрение высокотехнологичных машин для голосования и участие широкого спектра оппозиционных сил. Во многих аспектах избирательный процесс в Венесуэле был организован более ответственно и транспарентно, чем в некоторых государствах, где привыкли подавать себя в качестве "эталонов демократии", - указала она."Заявления о непризнании результатов венесуэльских выборов со стороны отдельных правительств, которые несмотря на имевшиеся приглашения отказались направить наблюдателей в Венесуэлу, свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан, пришедших на избирательные участки и в соответствии с Конституцией реализовавших право проголосовать за будущее своей страны. Те, кто бойкотировал выборы, очевидно, не готовы к открытому соперничеству посредством участия в демократических процедурах и предпочитают неконституционные схемы борьбы за власть", - подчеркнула Захарова.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, в мире

МИД прокомментировал итоги выборов в Венесуэле

20:35 07.12.2020 (обновлено: 20:52 07.12.2020)
 
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Люди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© REUTERS / Manaure Quintero
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва исходит из того, что обновленный парламент Венесуэлы станет площадкой для диалога всех политических сил, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
В Венесуэле 6 декабря состоялись выборы в парламент – Национальную Ассамблею. Согласно предварительным данным, обнародованным венесуэльским Национальным избирательным советом по итогам обработки 82,35% бюллетеней, большинство голосов (67,6%) набирает проправительственный альянс партий "Большой патриотический полюс". Явка составила 31%. Подсчет голосов продолжается. Ряд европейских стран уже заявили о том, что выборы не ответствуют демократическим стандартам.
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"Исходим из того, что обновленная Национальная Ассамблея станет репрезентативной площадкой для конструктивного диалога всех политических сил по решению стоящих перед страной задач, преодолению существующих в венесуэльском обществе разногласий в переговорном русле", - отметила Захарова.
По ее словам, международное сообщество, выступив в поддержку законно избранной Национальной Ассамблеи, способствовало бы созданию благоприятных условий для дальнейшего продвижения внутривенесуэльского политического урегулирования.
Захарова отметила, что участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из России, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования. "Серьезных нарушений не выявлено. Отличительными чертами состоявшихся выборов стали практически повсеместное внедрение высокотехнологичных машин для голосования и участие широкого спектра оппозиционных сил. Во многих аспектах избирательный процесс в Венесуэле был организован более ответственно и транспарентно, чем в некоторых государствах, где привыкли подавать себя в качестве "эталонов демократии", - указала она.
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"Заявления о непризнании результатов венесуэльских выборов со стороны отдельных правительств, которые несмотря на имевшиеся приглашения отказались направить наблюдателей в Венесуэлу, свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан, пришедших на избирательные участки и в соответствии с Конституцией реализовавших право проголосовать за будущее своей страны. Те, кто бойкотировал выборы, очевидно, не готовы к открытому соперничеству посредством участия в демократических процедурах и предпочитают неконституционные схемы борьбы за власть", - подчеркнула Захарова.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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