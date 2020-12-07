Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/vybory-1588067093.html
Косачев заявил о легитимности прошедших выборов в Венесуэле
Косачев заявил о легитимности прошедших выборов в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле прошли в соответствии с законодательством и конституцией страны, оснований ставить под сомнение их легитимность нет, заявил РИА РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:14
2020-12-07T17:14
симон боливар
константин косачев
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_45f2810a5b97b9ebfa13b015dffa0e6b.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Парламентские выборы в Венесуэле прошли в соответствии с законодательством и конституцией страны, оснований ставить под сомнение их легитимность нет, заявил РИА Новости по телефону из Каракаса глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Парламентарий возглавил делегацию российских сенаторов для наблюдения за ходом голосования в Венесуэле.По его словам, "оснований ставить под сомнение легитимность выборов нет".Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%. Ряд европейских стран уже заявили о том, что выборы не ответствуют демократическим стандартам.
https://ria.ru/20201207/venesuela-1588041023.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_74b1f5d79c580d059459b400d009c1b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симон боливар, константин косачев, венесуэла, в мире

Косачев заявил о легитимности прошедших выборов в Венесуэле

17:14 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Парламентские выборы в Венесуэле прошли в соответствии с законодательством и конституцией страны, оснований ставить под сомнение их легитимность нет, заявил РИА Новости по телефону из Каракаса глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Парламентарий возглавил делегацию российских сенаторов для наблюдения за ходом голосования в Венесуэле.
"Выборы прошли в соответствии с конституцией и действующим законодательством. Нарушений в организации процесса голосования, которые могли бы исказить его результаты, наблюдателями из России не выявлено", - сказал Косачев.
По его словам, "оснований ставить под сомнение легитимность выборов нет".
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%. Ряд европейских стран уже заявили о том, что выборы не ответствуют демократическим стандартам.
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 15:36
Ряд стран Латинской Америки заявил о нелегитимности выборов в Венесуэле
 
Симон БоливарКонстантин КосачевВенесуэлаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
Лента новостейМолния