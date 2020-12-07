https://ria.ru/20201207/vybory-1588067093.html

Косачев заявил о легитимности прошедших выборов в Венесуэле

Косачев заявил о легитимности прошедших выборов в Венесуэле

Парламентские выборы в Венесуэле прошли в соответствии с законодательством и конституцией страны, оснований ставить под сомнение их легитимность нет, заявил РИА РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:14

2020-12-07T17:14

2020-12-07T17:14

симон боливар

константин косачев

венесуэла

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_45f2810a5b97b9ebfa13b015dffa0e6b.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Парламентские выборы в Венесуэле прошли в соответствии с законодательством и конституцией страны, оснований ставить под сомнение их легитимность нет, заявил РИА Новости по телефону из Каракаса глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Парламентарий возглавил делегацию российских сенаторов для наблюдения за ходом голосования в Венесуэле.По его словам, "оснований ставить под сомнение легитимность выборов нет".Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%. Ряд европейских стран уже заявили о том, что выборы не ответствуют демократическим стандартам.

https://ria.ru/20201207/venesuela-1588041023.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симон боливар, константин косачев, венесуэла, в мире