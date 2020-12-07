Косачев заявил о легитимности прошедших выборов в Венесуэле
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Парламентские выборы в Венесуэле прошли в соответствии с законодательством и конституцией страны, оснований ставить под сомнение их легитимность нет, заявил РИА Новости по телефону из Каракаса глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Парламентарий возглавил делегацию российских сенаторов для наблюдения за ходом голосования в Венесуэле.
"Выборы прошли в соответствии с конституцией и действующим законодательством. Нарушений в организации процесса голосования, которые могли бы исказить его результаты, наблюдателями из России не выявлено", - сказал Косачев.
По его словам, "оснований ставить под сомнение легитимность выборов нет".
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%. Ряд европейских стран уже заявили о том, что выборы не ответствуют демократическим стандартам.