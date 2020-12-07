https://ria.ru/20201207/vooruzheniya-1587989566.html

Киев рассчитывает на продолжение поставок вооружения из США при Байдене

Киев рассчитывает на продолжение поставок вооружения из США при Байдене

Киев рассчитывает, что США продолжат поставки вооружения на Украину в случае вступления в должность президента Джо Байдена, заявил глава украинского МИД Дмитрий РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:00

2020-12-07T12:00

2020-12-07T12:00

дмитрий кулеба

обсе

франк-вальтер штайнмайер

джо байден

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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Киев рассчитывает, что США продолжат поставки вооружения на Украину в случае вступления в должность президента Джо Байдена, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение 300 миллионов долларов Украине на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.Поставку на Украину первой партии американских ракетных комплексов Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Госдепартамент США также одобрил продажу Украине второй партии Javelin почти на 40 миллионов долларов.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.В США 3 ноября прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.

https://ria.ru/20201204/ssha-1587597105.html

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дмитрий кулеба, обсе, франк-вальтер штайнмайер, джо байден, сша, украина, в мире