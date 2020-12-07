https://ria.ru/20201207/vooruzheniya-1587957235.html
Рособоронэкспорт продал вооружений на десять миллиардов долларов
Рособоронэкспорт продал вооружений на десять миллиардов долларов
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) за 11 месяцев 2020 года поставил вооружений за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Ростеха Сергей РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:09
2020-12-07T09:09
2020-12-07T09:09
ростех
рособоронэкспорт
сергей чемезов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/70261/09/702610919_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_ef03277e5bd6d9d453bebdfb0b2c413b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в Ростех) за 11 месяцев 2020 года поставил вооружений за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/70261/09/702610919_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_082443479749ec1addc81ba92829e3cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, рособоронэкспорт, сергей чемезов, экономика