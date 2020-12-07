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Рособоронэкспорт продал вооружений на десять миллиардов долларов
Рособоронэкспорт продал вооружений на десять миллиардов долларов
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) за 11 месяцев 2020 года поставил вооружений за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Ростеха Сергей РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:09
2020-12-07T09:09
ростех
рособоронэкспорт
сергей чемезов
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в Ростех) за 11 месяцев 2020 года поставил вооружений за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.
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ростех, рособоронэкспорт, сергей чемезов, экономика

Рособоронэкспорт продал вооружений на десять миллиардов долларов

09:09 07.12.2020
 
© Фото : пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт"Логотип ОАО "Рособоронэкспорт"
Логотип ОАО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в Ростех) за 11 месяцев 2020 года поставил вооружений за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.
"На сегодняшний день уже около 10 млрд, и я думаю, что до конца декабря мы достигнем плановых показателей. Как правило, максимальное количество отгрузок идет в конце года", - сказал он.
 
РостехРособоронэкспортСергей ЧемезовЭкономика
 
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