https://ria.ru/20201207/vooruzheniya-1587957235.html

Рособоронэкспорт продал вооружений на десять миллиардов долларов

Рособоронэкспорт продал вооружений на десять миллиардов долларов

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) за 11 месяцев 2020 года поставил вооружений за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Ростеха Сергей РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:09

2020-12-07T09:09

2020-12-07T09:09

ростех

рособоронэкспорт

сергей чемезов

экономика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в Ростех) за 11 месяцев 2020 года поставил вооружений за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, рособоронэкспорт, сергей чемезов, экономика