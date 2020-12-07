https://ria.ru/20201207/volontery-1588116875.html

Любимов: работа рязанских волонтеров отмечена на высшем уровне

Любимов: работа рязанских волонтеров отмечена на высшем уровне

Рязанская область гордится тем, что работа волонтеров региона была отмечена на самом высоком уровне, заявил губернатор Николай Любимов в ходе встречи с... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:22

2020-12-07T22:22

2020-12-07T22:22

рязанская область

россия

николай любимов

спасский район

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Рязанская область гордится тем, что работа волонтеров региона была отмечена на самом высоком уровне, заявил губернатор Николай Любимов в ходе встречи с рязанскими волонтерами – победителями всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России-2020".Открывая встречу, которая проходила в формате видеоконференцсвязи, губернатор поздравил рязанских волонтеров Варвару Матюшину и Марию Бакленеву из Скопина, Алину Данилову из Спасского района и Викторию Вакину из Пронского района с победой на конкурсе "Доброволец России-2020". Глава региона обратил особое внимание на то, что этот проект является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей".Рязанские добровольцы поделились с губернатором впечатлениями от участия во всероссийском конкурсе, а также рассказали о своих проектах. Ученица 10 класса школы №2 города Скопина Варвара Матюшина, которая заняла первое место в номинации "Уверенные в будущем", отметила, что ее инициатива направлена на сохранение памяти о шахтерском прошлом Рязанской области. В частности, школьница хочет создать в родном городе экспозиции о труде и жизни шахтеров.Любимов отметил, что помощь будет оказана и со стороны региона. "Необходимо выполнить комплексное благоустройство Сквера шахтеров, где планируется разместить экспозицию. Мы поддержим ваш проект. Думаю, что таким образом он будет более основательным. Главное, что этот сквер станет местом притяжения людей разных поколений, и они смогут больше узнать об истории родного края", - сказал Любимов. Губернатор высоко оценил каждый из проектов-победителей конкурса "Доброволец России – 2020". "Ваши идеи направлены на пользу региону и его жителям. Они делают человека добрее и лучше. Надеюсь, что ваши сверстники будут брать с вас пример. Спасибо вам огромное и новых побед", – подытожил Любимов.

https://ria.ru/20201205/volontery-1587854579.html

https://ria.ru/20201205/putin-1587806966.html

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россия, николай любимов, спасский район, рязанская область