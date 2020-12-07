https://ria.ru/20201207/volontery-1588116875.html
Любимов: работа рязанских волонтеров отмечена на высшем уровне
Любимов: работа рязанских волонтеров отмечена на высшем уровне
Рязанская область гордится тем, что работа волонтеров региона была отмечена на самом высоком уровне, заявил губернатор Николай Любимов в ходе встречи с... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:22
2020-12-07T22:22
2020-12-07T22:22
рязанская область
россия
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Рязанская область гордится тем, что работа волонтеров региона была отмечена на самом высоком уровне, заявил губернатор Николай Любимов в ходе встречи с рязанскими волонтерами – победителями всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России-2020".Открывая встречу, которая проходила в формате видеоконференцсвязи, губернатор поздравил рязанских волонтеров Варвару Матюшину и Марию Бакленеву из Скопина, Алину Данилову из Спасского района и Викторию Вакину из Пронского района с победой на конкурсе "Доброволец России-2020". Глава региона обратил особое внимание на то, что этот проект является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей".Рязанские добровольцы поделились с губернатором впечатлениями от участия во всероссийском конкурсе, а также рассказали о своих проектах. Ученица 10 класса школы №2 города Скопина Варвара Матюшина, которая заняла первое место в номинации "Уверенные в будущем", отметила, что ее инициатива направлена на сохранение памяти о шахтерском прошлом Рязанской области. В частности, школьница хочет создать в родном городе экспозиции о труде и жизни шахтеров.Любимов отметил, что помощь будет оказана и со стороны региона. "Необходимо выполнить комплексное благоустройство Сквера шахтеров, где планируется разместить экспозицию. Мы поддержим ваш проект. Думаю, что таким образом он будет более основательным. Главное, что этот сквер станет местом притяжения людей разных поколений, и они смогут больше узнать об истории родного края", - сказал Любимов. Губернатор высоко оценил каждый из проектов-победителей конкурса "Доброволец России – 2020". "Ваши идеи направлены на пользу региону и его жителям. Они делают человека добрее и лучше. Надеюсь, что ваши сверстники будут брать с вас пример. Спасибо вам огромное и новых побед", – подытожил Любимов.
https://ria.ru/20201205/volontery-1587854579.html
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россия, николай любимов, спасский район, рязанская область
РЯЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Рязанская область
гордится тем, что работа волонтеров региона была отмечена на самом высоком уровне, заявил губернатор Николай Любимов
в ходе встречи с рязанскими волонтерами – победителями всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России-2020".
Открывая встречу, которая проходила в формате видеоконференцсвязи, губернатор поздравил рязанских волонтеров Варвару Матюшину и Марию Бакленеву из Скопина, Алину Данилову из Спасского района
и Викторию Вакину из Пронского района
с победой на конкурсе "Доброволец России-2020". Глава региона обратил особое внимание на то, что этот проект является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей".
"В этом году сразу четверо представителей региона признаны лучшими. Девчонки, вы большие молодцы! Знаю, какую серьезную конкуренцию удалось выдержать: по 14 номинациям подано более 53 тысяч инициатив, а в финал прошли 210 проектов. Мы очень гордимся тем, что работа рязанских волонтеров получила заслуженную оценку на самом высоком уровне. Ваши проекты действительно этого достойны. Они направлены на сохранение памяти о героях-тружениках региона, заботу о животных, организацию полезного и творческого досуга молодежи. Уверен, что эти инициативы получат продолжение, а ваш успех придаст новый импульс развитию волонтерского движения в нашем регионе", – сказал Любимов.
Рязанские добровольцы поделились с губернатором впечатлениями от участия во всероссийском конкурсе, а также рассказали о своих проектах. Ученица 10 класса школы №2 города Скопина Варвара Матюшина, которая заняла первое место в номинации "Уверенные в будущем", отметила, что ее инициатива направлена на сохранение памяти о шахтерском прошлом Рязанской области. В частности, школьница хочет создать в родном городе экспозиции о труде и жизни шахтеров.
"Победа в конкурсе принесет мне грантовую поддержку, и я смогу воплотить в жизнь свой проект. Я присутствовала на церемонии награждения конкурса "Доброволец России" в Москве и принимала участие во встрече с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мой проект вызвал у него интерес, и он сказал, что готов оказать поддержку в реализации инициативы "Шахтерам Скопина…" – сказала Матюшина.
Любимов отметил, что помощь будет оказана и со стороны региона. "Необходимо выполнить комплексное благоустройство Сквера шахтеров, где планируется разместить экспозицию. Мы поддержим ваш проект. Думаю, что таким образом он будет более основательным. Главное, что этот сквер станет местом притяжения людей разных поколений, и они смогут больше узнать об истории родного края", - сказал Любимов. Губернатор высоко оценил каждый из проектов-победителей конкурса "Доброволец России – 2020". "Ваши идеи направлены на пользу региону и его жителям. Они делают человека добрее и лучше. Надеюсь, что ваши сверстники будут брать с вас пример. Спасибо вам огромное и новых побед", – подытожил Любимов.