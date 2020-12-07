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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201207/volontery-1588015737.html
Губернатор ЯНАО Артюхов вручил награды волонтерам акции МыВместе
Губернатор ЯНАО Артюхов вручил награды волонтерам акции МыВместе
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил награды волонтерам акции #МыВместе, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:58
2020-12-07T13:58
ямало-ненецкий автономный округ
волонтеры победы
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил награды волонтерам акции #МыВместе, сообщает пресс-служба главы региона.В преддверии Дня волонтера Артюхов встретился с добровольцами, участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. С начала режима повышенной готовности к ней присоединились около 1000 человек. Акция объединила волонтеров всех направлений – представителей региональных отделений движений "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", "Волонтеры культуры", поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", некоммерческих организаций Ямала."В ходе встречи губернатор вручил 16 волонтерам памятные медали президента России #МыВместе и медали "За преданность Ямалу". Каждый из них не только активно проявил себя в период пандемии, но и стал примером для волонтеров своего муниципального образования, реализовал собственные социальные проекты", - говорится в сообщении.Всего в 2020 году 198 ямальских участников акции представлены к награждению медалью главы государства."Северяне всегда славились тем, что в трудную минуту приходили друг другу на помощь. В этом году это востребовано как никогда. Благодаря вам доставлены тысячи наборов с медикаментами, продуктовые наборы для детей. Вы помогали врачам, сотрудникам колл-центров. Это очень большой вклад в борьбу с пандемией", - приводятся в сообщении слова Артюхова.За 10 месяцев волонтеры акции #МыВместе выполнили около 25 тысяч заявок от ямальцев. Добровольцы помогали медикам доставлять лекарства, работникам школ – развозить продуктовые наборы, возили врачей на вызовы, работали в колл-центрах больниц."Где бы я ни находилась, в отпуске, на самоизоляции, в командировке, восемь месяцев я не ставлю телефон на беззвучный режим, потому что в любой момент могут позвонить люди, которые нуждаются в помощи. И со мной вместе так же живет вся наша дружная команда волонтеров Ямала. Пандемия показала, что у нас много неравнодушных людей. Опыт нашего региона отмечен на федеральном уровне", - отметила Ольга Калугина, руководитель регионального штаба акции #МыВместе. Ее цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20201202/yamal-1587359713.html
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волонтеры победы, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество

Губернатор ЯНАО Артюхов вручил награды волонтерам акции МыВместе

13:58 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил награды волонтерам акции #МыВместе, сообщает пресс-служба главы региона.
В преддверии Дня волонтера Артюхов встретился с добровольцами, участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. С начала режима повышенной готовности к ней присоединились около 1000 человек. Акция объединила волонтеров всех направлений – представителей региональных отделений движений "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", "Волонтеры культуры", поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", некоммерческих организаций Ямала.
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"В ходе встречи губернатор вручил 16 волонтерам памятные медали президента России #МыВместе и медали "За преданность Ямалу". Каждый из них не только активно проявил себя в период пандемии, но и стал примером для волонтеров своего муниципального образования, реализовал собственные социальные проекты", - говорится в сообщении.
Всего в 2020 году 198 ямальских участников акции представлены к награждению медалью главы государства.
"Северяне всегда славились тем, что в трудную минуту приходили друг другу на помощь. В этом году это востребовано как никогда. Благодаря вам доставлены тысячи наборов с медикаментами, продуктовые наборы для детей. Вы помогали врачам, сотрудникам колл-центров. Это очень большой вклад в борьбу с пандемией", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
За 10 месяцев волонтеры акции #МыВместе выполнили около 25 тысяч заявок от ямальцев. Добровольцы помогали медикам доставлять лекарства, работникам школ – развозить продуктовые наборы, возили врачей на вызовы, работали в колл-центрах больниц.
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"Где бы я ни находилась, в отпуске, на самоизоляции, в командировке, восемь месяцев я не ставлю телефон на беззвучный режим, потому что в любой момент могут позвонить люди, которые нуждаются в помощи. И со мной вместе так же живет вся наша дружная команда волонтеров Ямала. Пандемия показала, что у нас много неравнодушных людей. Опыт нашего региона отмечен на федеральном уровне", - отметила Ольга Калугина, руководитель регионального штаба акции #МыВместе. Ее цитирует пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округВолонтеры ПобедыДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
 
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