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Евросоюз призвал к переходному процессу в Венесуэле
Евросоюз призвал к переходному процессу в Венесуэле
Европейский союз призывает власти Венесуэлы прислушаться к интересам народа страны и начать переходный процесс по поиску выхода из политического кризиса, ЕС... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:53
2020-12-07T19:16
евросоюз
венесуэла
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз призывает власти Венесуэлы прислушаться к интересам народа страны и начать переходный процесс по поиску выхода из политического кризиса, ЕС готов оказать поддержку в таком процессе, говорится в обнародованном заявлении по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС."Венесуэле срочно необходимо политическое решение, чтобы выйти из нынешнего тупика… ЕС призывает власти и лидеров Венесуэлы поставить интересы народа во главе и немедленно сообща начать переходный процесс, чтобы найти мирное, инклюзивное и прочное решение политического кризиса, в том числе через заслуживающие доверия и прозрачные президентские и парламентские выборы", - говорится в заявлении.В ЕС указали, что готовы поддержать такой процесс и продолжат работу со всеми "игроками".
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евросоюз, венесуэла, в мире

Евросоюз призвал к переходному процессу в Венесуэле

18:53 07.12.2020 (обновлено: 19:16 07.12.2020)
 
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Люди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© REUTERS / Manaure Quintero
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз призывает власти Венесуэлы прислушаться к интересам народа страны и начать переходный процесс по поиску выхода из политического кризиса, ЕС готов оказать поддержку в таком процессе, говорится в обнародованном заявлении по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС.
"Венесуэле срочно необходимо политическое решение, чтобы выйти из нынешнего тупика… ЕС призывает власти и лидеров Венесуэлы поставить интересы народа во главе и немедленно сообща начать переходный процесс, чтобы найти мирное, инклюзивное и прочное решение политического кризиса, в том числе через заслуживающие доверия и прозрачные президентские и парламентские выборы", - говорится в заявлении.
В ЕС указали, что готовы поддержать такой процесс и продолжат работу со всеми "игроками".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 17:14
Косачев заявил о легитимности прошедших выборов в Венесуэле
 
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