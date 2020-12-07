https://ria.ru/20201207/venesuela-1588086948.html
Евросоюз призвал к переходному процессу в Венесуэле
Евросоюз призвал к переходному процессу в Венесуэле
Европейский союз призывает власти Венесуэлы прислушаться к интересам народа страны и начать переходный процесс по поиску выхода из политического кризиса, ЕС... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:53
2020-12-07T18:53
2020-12-07T19:16
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз призывает власти Венесуэлы прислушаться к интересам народа страны и начать переходный процесс по поиску выхода из политического кризиса, ЕС готов оказать поддержку в таком процессе, говорится в обнародованном заявлении по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС."Венесуэле срочно необходимо политическое решение, чтобы выйти из нынешнего тупика… ЕС призывает власти и лидеров Венесуэлы поставить интересы народа во главе и немедленно сообща начать переходный процесс, чтобы найти мирное, инклюзивное и прочное решение политического кризиса, в том числе через заслуживающие доверия и прозрачные президентские и парламентские выборы", - говорится в заявлении.В ЕС указали, что готовы поддержать такой процесс и продолжат работу со всеми "игроками".
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