https://ria.ru/20201207/venesuela-1588086948.html

Евросоюз призвал к переходному процессу в Венесуэле

Евросоюз призвал к переходному процессу в Венесуэле

Европейский союз призывает власти Венесуэлы прислушаться к интересам народа страны и начать переходный процесс по поиску выхода из политического кризиса, ЕС... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:53

2020-12-07T18:53

2020-12-07T19:16

евросоюз

венесуэла

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз призывает власти Венесуэлы прислушаться к интересам народа страны и начать переходный процесс по поиску выхода из политического кризиса, ЕС готов оказать поддержку в таком процессе, говорится в обнародованном заявлении по итогам заседания в Брюсселе глав МИД ЕС."Венесуэле срочно необходимо политическое решение, чтобы выйти из нынешнего тупика… ЕС призывает власти и лидеров Венесуэлы поставить интересы народа во главе и немедленно сообща начать переходный процесс, чтобы найти мирное, инклюзивное и прочное решение политического кризиса, в том числе через заслуживающие доверия и прозрачные президентские и парламентские выборы", - говорится в заявлении.В ЕС указали, что готовы поддержать такой процесс и продолжат работу со всеми "игроками".

https://ria.ru/20201207/vybory-1588067093.html

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евросоюз, венесуэла, в мире