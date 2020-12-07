Слуцкий оценил влияние позиции США на легитимность выборов в Венесуэле
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПервая леди Венесуэлы Силия Флорес во время голосования на выборах в Нацассамблею республики
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что позиция США и ряда западных стран по непризнанию парламентских выборов в Венесуэле "не может быть показателем их нелегитимности", об этом он сообщил журналистам в понедельник.
"Позиция США и ряда западных стран по непризнанию парламентских выборов в Венесуэле не может быть показателем их нелегитимности. Бойкоты и демарши - следствие провала попытки смены режима со стороны Вашингтона и его сателлитов. Заявления о несоответствии избирательным стандартам - полностью от лукавого", - отметил Слуцкий. По его словам, у "запада для Каракаса стандарт один - самопровозглашенный Гуаидо или любой другой управляемый извне марионеточный ставленник". "Только это ничего не имеет общего с волей народа Венесуэлы, как бы западные критики громко об этом ни говорили", - заметил Слуцкий.
Он напомнил, что наблюдатели от России, в том числе и по парламентской линии, признают выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы "открытыми, конкурентными и честными". "По крайней мере, убедились они в этом собственными глазами, в отличие от стран коллективного Запада. Считаю, что при демонстративном отказе от направления наблюдательных миссий все негативные оценки парламентской кампании в Венесуэле заранее ангажированы и являются продолжением линии на вмешательство в дела суверенного государства", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место - у оппозиции из "Демократического альянса", 17,95%.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.