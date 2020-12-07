https://ria.ru/20201207/venesuela-1588063085.html
Мадуро заявил о начале нового этапа восстановления Венесуэлы
Мадуро заявил о начале нового этапа восстановления Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна после проведенных парламентских выборов начинает новый этап восстановления. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:00
2020-12-07T17:00
2020-12-07T17:00
николас мадуро
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна после проведенных парламентских выборов начинает новый этап восстановления.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из Демократического альянса - 17,95%.
https://ria.ru/20201207/venesuela-1588041023.html
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