https://ria.ru/20201207/venesuela-1588041023.html

Ряд стран Латинской Америки заявил о нелегитимности выборов в Венесуэле

Ряд стран Латинской Америки заявил о нелегитимности выборов в Венесуэле

Некоторые страны Латинской Америки, входящие в Группу Лимы, заявили о нелегитимности проведенных в Венесуэле парламентских выборов, следует из заявления 16... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:36

2020-12-07T15:36

2020-12-07T15:36

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек – РИА Новости. Некоторые страны Латинской Америки, входящие в Группу Лимы, заявили о нелегитимности проведенных в Венесуэле парламентских выборов, следует из заявления 16 государств.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%."Мы снова отмечаем, что выборы в Национальную Ассамблею 6 декабря… лишены законности и легитимности, потому что были проведены без… гарантий демократического процесса, свободы, безопасности и прозрачности… участия всех политических сил и международных наблюдателей", - отмечается в заявлении.Страны призвали международное сообщество осудить проведенные выборы.При этом они отмечают, что необходимо найти "мирное и конституционное решение, которое приведет страну к проведению свободных президентских и парламентских выборов… как можно скорее".Заявление подписали Парагвай, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Эль Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Панама, Перу, Доминикана, Санта-Люсия.

https://ria.ru/20201207/venesuela-1587960661.html

https://ria.ru/20201207/vybory-1587944916.html

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венесуэла, в мире