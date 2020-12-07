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Ряд стран Латинской Америки заявил о нелегитимности выборов в Венесуэле
Ряд стран Латинской Америки заявил о нелегитимности выборов в Венесуэле
Некоторые страны Латинской Америки, входящие в Группу Лимы, заявили о нелегитимности проведенных в Венесуэле парламентских выборов, следует из заявления 16... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:36
2020-12-07T15:36
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек – РИА Новости. Некоторые страны Латинской Америки, входящие в Группу Лимы, заявили о нелегитимности проведенных в Венесуэле парламентских выборов, следует из заявления 16 государств.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%."Мы снова отмечаем, что выборы в Национальную Ассамблею 6 декабря… лишены законности и легитимности, потому что были проведены без… гарантий демократического процесса, свободы, безопасности и прозрачности… участия всех политических сил и международных наблюдателей", - отмечается в заявлении.Страны призвали международное сообщество осудить проведенные выборы.При этом они отмечают, что необходимо найти "мирное и конституционное решение, которое приведет страну к проведению свободных президентских и парламентских выборов… как можно скорее".Заявление подписали Парагвай, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Эль Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Панама, Перу, Доминикана, Санта-Люсия.
https://ria.ru/20201207/venesuela-1587960661.html
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венесуэла, в мире

Ряд стран Латинской Америки заявил о нелегитимности выборов в Венесуэле

15:36 07.12.2020
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Магда Гибелли
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек – РИА Новости. Некоторые страны Латинской Америки, входящие в Группу Лимы, заявили о нелегитимности проведенных в Венесуэле парламентских выборов, следует из заявления 16 государств.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 09:35
Мадуро заявил о победе социалистов на выборах в парламент Венесуэлы
"Мы снова отмечаем, что выборы в Национальную Ассамблею 6 декабря… лишены законности и легитимности, потому что были проведены без… гарантий демократического процесса, свободы, безопасности и прозрачности… участия всех политических сил и международных наблюдателей", - отмечается в заявлении.
Страны призвали международное сообщество осудить проведенные выборы.
При этом они отмечают, что необходимо найти "мирное и конституционное решение, которое приведет страну к проведению свободных президентских и парламентских выборов… как можно скорее".
Заявление подписали Парагвай, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Эль Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Панама, Перу, Доминикана, Санта-Люсия.
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