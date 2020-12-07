https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-covid-19-1588080722.html

Самое важное о бесплатной вакцинации от COVID-19 в Москве

Самое важное о бесплатной вакцинации от COVID-19 в Москве

В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация от COVID-19. На первом этапе прививки сделают сотрудникам медицинских и образовательных организаций, а... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:29

2020-12-07T19:29

2020-12-07T19:29

инфографика

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

москва

здравоохранение

общество

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В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация от COVID-19. На первом этапе прививки сделают сотрудникам медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой препарат будут использовать в столичных поликлиниках, кому не стоит делать прививки и как записаться на эту процедуру.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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