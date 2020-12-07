https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-covid-19-1588080722.html
Самое важное о бесплатной вакцинации от COVID-19 в Москве
Самое важное о бесплатной вакцинации от COVID-19 в Москве
В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация от COVID-19. На первом этапе прививки сделают сотрудникам медицинских и образовательных организаций, а... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:29
2020-12-07T19:29
2020-12-07T19:29
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В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация от COVID-19. На первом этапе прививки сделают сотрудникам медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб. Смотрите в инфографике Ria.ru, какой препарат будут использовать в столичных поликлиниках, кому не стоит делать прививки и как записаться на эту процедуру.
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РИА Новости
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инфографика, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здравоохранение, общество