https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588055267.html
Учителей и врачей в МО не заставят вакцинироваться от коронавируса
Учителей и врачей в МО не заставят вакцинироваться от коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, обязательна ли прививка от коронавируса для врачей, учителей и работников МФЦ в регионе. По его словам,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:28
2020-12-07T16:28
2020-12-07T16:28
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, обязательна ли прививка от коронавируса для врачей, учителей и работников МФЦ в регионе. По его словам, вакцинация для сотрудников этих областей будет осуществляться в приоритетном порядке, сообщил телеканал "360".Так Воробьев прокомментировал информацию о том, что людей будут заставлять делать прививки. Губернатор добавил, что в будущем процедуру смогут сделать все желающие, но важно в первую очередь обезопасить от заражения коронавирусом людей указанных профессий.Накануне президент России Владимир Путин объявил о старте масштабной вакцинации от COVID-19 в нашей стране. Порядка пяти тысяч человек уже привились в Московской области. На текущей неделе в регион поступит дополнительный объем препаратов.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)