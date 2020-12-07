https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588055267.html

Учителей и врачей в МО не заставят вакцинироваться от коронавируса

Учителей и врачей в МО не заставят вакцинироваться от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, обязательна ли прививка от коронавируса для врачей, учителей и работников МФЦ в регионе. По его словам,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:28

2020-12-07T16:28

2020-12-07T16:28

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, обязательна ли прививка от коронавируса для врачей, учителей и работников МФЦ в регионе. По его словам, вакцинация для сотрудников этих областей будет осуществляться в приоритетном порядке, сообщил телеканал "360".Так Воробьев прокомментировал информацию о том, что людей будут заставлять делать прививки. Губернатор добавил, что в будущем процедуру смогут сделать все желающие, но важно в первую очередь обезопасить от заражения коронавирусом людей указанных профессий.Накануне президент России Владимир Путин объявил о старте масштабной вакцинации от COVID-19 в нашей стране. Порядка пяти тысяч человек уже привились в Московской области. На текущей неделе в регион поступит дополнительный объем препаратов.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)