Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588055267.html
Учителей и врачей в МО не заставят вакцинироваться от коронавируса
Учителей и врачей в МО не заставят вакцинироваться от коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, обязательна ли прививка от коронавируса для врачей, учителей и работников МФЦ в регионе. По его словам,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:28
2020-12-07T16:28
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588055011_0:235:2979:1912_1920x0_80_0_0_f19276eab1bfa0588248272e147b2513.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, обязательна ли прививка от коронавируса для врачей, учителей и работников МФЦ в регионе. По его словам, вакцинация для сотрудников этих областей будет осуществляться в приоритетном порядке, сообщил телеканал "360".Так Воробьев прокомментировал информацию о том, что людей будут заставлять делать прививки. Губернатор добавил, что в будущем процедуру смогут сделать все желающие, но важно в первую очередь обезопасить от заражения коронавирусом людей указанных профессий.Накануне президент России Владимир Путин объявил о старте масштабной вакцинации от COVID-19 в нашей стране. Порядка пяти тысяч человек уже привились в Московской области. На текущей неделе в регион поступит дополнительный объем препаратов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588055011_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_bc102b8979728451763ca50dfd95b78d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Учителей и врачей в МО не заставят вакцинироваться от коронавируса

16:28 07.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынУчитель проводит классный час в школе
Учитель проводит классный час в школе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, обязательна ли прививка от коронавируса для врачей, учителей и работников МФЦ в регионе. По его словам, вакцинация для сотрудников этих областей будет осуществляться в приоритетном порядке, сообщил телеканал "360".

"Наша позиция проста и понятна: есть приоритетные группы – учителя, врачи, сотрудники МФЦ, безусловно, они имеют первоочередное право. Но кого-то загонять на прививку мы не имеем никакого права и ни в коем случае не будем", – подчеркнул глава Подмосковья.

Так Воробьев прокомментировал информацию о том, что людей будут заставлять делать прививки. Губернатор добавил, что в будущем процедуру смогут сделать все желающие, но важно в первую очередь обезопасить от заражения коронавирусом людей указанных профессий.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о старте масштабной вакцинации от COVID-19 в нашей стране. Порядка пяти тысяч человек уже привились в Московской области. На текущей неделе в регион поступит дополнительный объем препаратов.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
Лента новостейМолния