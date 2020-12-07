https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588055116.html

В Москве нет очередей для записи на вакцинацию от COVID-19

В Москве нет очередей для записи на вакцинацию от COVID-19

Свободных временных интервалов для записи на вакцинацию от коронавируса в Москве достаточно, очередей нет, следует из данных сервиса по записи к врачу портала... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:28

2020-12-07T16:28

2020-12-07T16:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свободных временных интервалов для записи на вакцинацию от коронавируса в Москве достаточно, очередей нет, следует из данных сервиса по записи к врачу портала mos.ru.Записаться можно на утро, день и вечер, в том числе на текущий день. Например, в 1-м филиале Диагностического центра №3 на юго-востоке Москвы вечером занято всего несколько мест, и в ближайшие дни популярностью пользуется в основном утреннее время – с 8 до 9 часов.В городской поликлинике №66 на востоке Москвы частично занят вечер после 18 часов, однако вторник полностью свободен. В поликлиниках №68 и №3 (филиал 1) в центре Москвы, поликлинике №107 на северо-востоке столицы практически все места на текущий и последующие дни открыты для записи.В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале электронной записи на вакцинацию, в первые часы на нее записались более 5 тысяч работников сфер образования, здравоохранения и социальных служб, которые входят в группу риска и вакцинируются в первую очередь. Центры вакцинации начали работу в 8 утра субботы, и будут работать ежедневно с 8 до 20 часов.В понедельник мэр сообщил, что за выходные в городе привились от коронавируса около 2 тысяч человек.В Москве работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Как ранее заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до конца года откроются 170 центров вакцинации от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588021643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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