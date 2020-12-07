https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588021643.html
Мишустин призвал губернаторов использовать опыт Москвы в вакцинации
Мишустин призвал губернаторов использовать опыт Москвы в вакцинации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав регионов активно пользоваться опытом Москвы в вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:21
2020-12-07T14:21
2020-12-07T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
москва
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав регионов активно пользоваться опытом Москвы в вакцинации от коронавируса."Прошу руководителей регионов активно использовать опыт Москвы при организации вакцинации на местах", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Он также выразил надежду, что столица будет готова поделиться своим опытом с коллегами. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, москва, общество