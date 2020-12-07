https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588016175.html

Плановая вакцинация от коронавируса начнется в Кузбассе 9 декабря

Плановая вакцинация от коронавируса начнется в Кузбассе 9 декабря

Плановая вакцинация населения от 18 до 60 лет от коронавирусной инфекции начнется в Кемеровской области 9 декабря, в регион поступила первая тысяча доз вакцины, РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:02

2020-12-07T14:02

2020-12-07T14:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей цивилев

здоровье - общество

хабаровск

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 7 дек - РИА Новости. Плановая вакцинация населения от 18 до 60 лет от коронавирусной инфекции начнется в Кемеровской области 9 декабря, в регион поступила первая тысяча доз вакцины, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса."Девятого декабря в Кузбассе начнется плановая вакцинация от коронавируса. В регион поступила первая партия вакцины "Спутник V" — 1 тысяча доз для вакцинации взрослого населения в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в сообщении."В первую очередь прививку от коронавируса смогут поставить медицинские работники, педагоги, социальные работники и волонтеры. Основным условием для вакцинации является отсутствие антител, поэтому всех желающих сначала протестируют", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Алексея Цигельника.Также со ссылкой на замгубернатора сообщается, что обсуждается поставка в Кузбасс вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирскими учеными центра "Вектор".Уточняется, что по мере поступления новых доз будет решаться вопрос о вакцинации возрастной группы риска 65+. В медицинских организациях региона подготовлены холодильные камеры, в которых можно разместить до 30 тысяч флаконов. На случай поставки больших партий зарезервировано холодильное оборудование на промышленных и сельхозпредприятиях.Кроме этого отмечается, что в рамках выполнения распоряжения губернатора Сергея Цивилева о создании в регионе трехмесячного запаса противовирусных препаратов и витаминов продолжаются поставки лекарств. На выходных в Кузбасс из Хабаровска доставлено 10 тысяч доз "Дексаметазона". Лекарство, входящее в схему лечения коронавируса и внебольничных пневмоний, сейчас распределяют по стационарам региона.По данным на понедельник, всего в Кемеровской области выявлено 22 176 случаев заражения коронавирусом, 403 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 13 095 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587991565.html

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587951099.html

хабаровск

кемеровская область

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