https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588016175.html
Плановая вакцинация от коронавируса начнется в Кузбассе 9 декабря
Плановая вакцинация от коронавируса начнется в Кузбассе 9 декабря
Плановая вакцинация населения от 18 до 60 лет от коронавирусной инфекции начнется в Кемеровской области 9 декабря, в регион поступила первая тысяча доз вакцины, РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:02
2020-12-07T14:02
2020-12-07T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей цивилев
здоровье - общество
хабаровск
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 7 дек - РИА Новости. Плановая вакцинация населения от 18 до 60 лет от коронавирусной инфекции начнется в Кемеровской области 9 декабря, в регион поступила первая тысяча доз вакцины, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса."Девятого декабря в Кузбассе начнется плановая вакцинация от коронавируса. В регион поступила первая партия вакцины "Спутник V" — 1 тысяча доз для вакцинации взрослого населения в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в сообщении."В первую очередь прививку от коронавируса смогут поставить медицинские работники, педагоги, социальные работники и волонтеры. Основным условием для вакцинации является отсутствие антител, поэтому всех желающих сначала протестируют", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Алексея Цигельника.Также со ссылкой на замгубернатора сообщается, что обсуждается поставка в Кузбасс вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирскими учеными центра "Вектор".Уточняется, что по мере поступления новых доз будет решаться вопрос о вакцинации возрастной группы риска 65+. В медицинских организациях региона подготовлены холодильные камеры, в которых можно разместить до 30 тысяч флаконов. На случай поставки больших партий зарезервировано холодильное оборудование на промышленных и сельхозпредприятиях.Кроме этого отмечается, что в рамках выполнения распоряжения губернатора Сергея Цивилева о создании в регионе трехмесячного запаса противовирусных препаратов и витаминов продолжаются поставки лекарств. На выходных в Кузбасс из Хабаровска доставлено 10 тысяч доз "Дексаметазона". Лекарство, входящее в схему лечения коронавируса и внебольничных пневмоний, сейчас распределяют по стационарам региона.По данным на понедельник, всего в Кемеровской области выявлено 22 176 случаев заражения коронавирусом, 403 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 13 095 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587991565.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей цивилев, здоровье - общество, хабаровск, кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 7 дек - РИА Новости.
Плановая вакцинация населения от 18 до 60 лет от коронавирусной инфекции
начнется в Кемеровской области
9 декабря, в регион поступила первая тысяча доз вакцины, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
"Девятого декабря в Кузбассе начнется плановая вакцинация от коронавируса. В регион поступила первая партия вакцины "Спутник V" — 1 тысяча доз для вакцинации взрослого населения в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в сообщении.
"В первую очередь прививку от коронавируса смогут поставить медицинские работники, педагоги, социальные работники и волонтеры. Основным условием для вакцинации является отсутствие антител, поэтому всех желающих сначала протестируют", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Алексея Цигельника.
Также со ссылкой на замгубернатора сообщается, что обсуждается поставка в Кузбасс вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирскими учеными центра "Вектор".
Уточняется, что по мере поступления новых доз будет решаться вопрос о вакцинации возрастной группы риска 65+. В медицинских организациях региона подготовлены холодильные камеры, в которых можно разместить до 30 тысяч флаконов. На случай поставки больших партий зарезервировано холодильное оборудование на промышленных и сельхозпредприятиях.
Кроме этого отмечается, что в рамках выполнения распоряжения губернатора Сергея Цивилева
о создании в регионе трехмесячного запаса противовирусных препаратов и витаминов продолжаются поставки лекарств. На выходных в Кузбасс из Хабаровска
доставлено 10 тысяч доз "Дексаметазона". Лекарство, входящее в схему лечения коронавируса и внебольничных пневмоний, сейчас распределяют по стационарам региона.
По данным на понедельник, всего в Кемеровской области выявлено 22 176 случаев заражения коронавирусом, 403 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 13 095 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.