https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587991565.html
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Около 5 тысяч человек сделали прививку от коронавируса на прошлой неделе в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:08
2020-12-07T12:08
2020-12-07T12:35
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Около 5 тысяч человек сделали прививку от коронавируса на прошлой неделе в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."Мы видим, что началась массовая вакцинация (от COVID-19 - ред.), мы получаем необходимую вакцину. На прошлой неделе было привито порядка 5 тысяч человек, на этой неделе мы получим дополнительные объемы (доз вакцины от коронавируса - ред.)", - сказал Воробьёв в ходе заседания областного правительства в эфире телеканала "360".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/moskva-1587873635.html
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