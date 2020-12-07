https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587991565.html

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Около 5 тысяч человек сделали прививку от коронавируса на прошлой неделе в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:08

2020-12-07T12:08

2020-12-07T12:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Около 5 тысяч человек сделали прививку от коронавируса на прошлой неделе в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."Мы видим, что началась массовая вакцинация (от COVID-19 - ред.), мы получаем необходимую вакцину. На прошлой неделе было привито порядка 5 тысяч человек, на этой неделе мы получим дополнительные объемы (доз вакцины от коронавируса - ред.)", - сказал Воробьёв в ходе заседания областного правительства в эфире телеканала "360".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/moskva-1587873635.html

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