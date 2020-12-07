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В Волгоградской области открыли восемь центров для вакцинации от COVID-19
В Волгоградской области открыли восемь центров для вакцинации от COVID-19
Восемь центров для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Волгоградской области, прививать начнут, как только вакцина поступит в регион, сообщает в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:21
2020-12-07T11:21
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Восемь центров для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Волгоградской области, прививать начнут, как только вакцина поступит в регион, сообщает в понедельник пресс-служба администрации области.Как уточнили РИА Новости в администрации, до конца декабря в регион должно поступить более двух тысяч доз препарата, для обеспечения правильного хранения и перевозки вакцины приобретены необходимый транспорт и оборудование. По данным администрации, уже отобраны добровольцы среди медработников, готовых сделать прививку."Открыты восемь прививочных центров в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине, Михайловке, где предусмотрены специально оборудованные условия для хранения вакцины", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация стартует, как только препараты поступят в регион.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоградская область, урюпинск, волжский, общество

В Волгоградской области открыли восемь центров для вакцинации от COVID-19

11:21 07.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Восемь центров для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Волгоградской области, прививать начнут, как только вакцина поступит в регион, сообщает в понедельник пресс-служба администрации области.
Как уточнили РИА Новости в администрации, до конца декабря в регион должно поступить более двух тысяч доз препарата, для обеспечения правильного хранения и перевозки вакцины приобретены необходимый транспорт и оборудование. По данным администрации, уже отобраны добровольцы среди медработников, готовых сделать прививку.
"Открыты восемь прививочных центров в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине, Михайловке, где предусмотрены специально оборудованные условия для хранения вакцины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцинация стартует, как только препараты поступят в регион.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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