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В Волгоградской области открыли восемь центров для вакцинации от COVID-19
В Волгоградской области открыли восемь центров для вакцинации от COVID-19
Восемь центров для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Волгоградской области, прививать начнут, как только вакцина поступит в регион, сообщает в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:21
2020-12-07T11:21
2020-12-07T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Восемь центров для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Волгоградской области, прививать начнут, как только вакцина поступит в регион, сообщает в понедельник пресс-служба администрации области.Как уточнили РИА Новости в администрации, до конца декабря в регион должно поступить более двух тысяч доз препарата, для обеспечения правильного хранения и перевозки вакцины приобретены необходимый транспорт и оборудование. По данным администрации, уже отобраны добровольцы среди медработников, готовых сделать прививку."Открыты восемь прививочных центров в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине, Михайловке, где предусмотрены специально оборудованные условия для хранения вакцины", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация стартует, как только препараты поступят в регион.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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