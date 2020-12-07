https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587980715.html

В Волгоградской области открыли восемь центров для вакцинации от COVID-19

В Волгоградской области открыли восемь центров для вакцинации от COVID-19

Восемь центров для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Волгоградской области, прививать начнут, как только вакцина поступит в регион, сообщает в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:21

2020-12-07T11:21

2020-12-07T11:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

волгоградская область

урюпинск

волжский

общество

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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Восемь центров для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Волгоградской области, прививать начнут, как только вакцина поступит в регион, сообщает в понедельник пресс-служба администрации области.Как уточнили РИА Новости в администрации, до конца декабря в регион должно поступить более двух тысяч доз препарата, для обеспечения правильного хранения и перевозки вакцины приобретены необходимый транспорт и оборудование. По данным администрации, уже отобраны добровольцы среди медработников, готовых сделать прививку."Открыты восемь прививочных центров в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине, Михайловке, где предусмотрены специально оборудованные условия для хранения вакцины", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация стартует, как только препараты поступят в регион.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

волгоградская область

урюпинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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