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https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587951099.html
Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
Новосибирская область получила первую 1 тысячу доз вакцины против коронавируса и со вторника приступит к массовой вакцинации медработников, а затем и остального РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:31
2020-12-07T07:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей травников
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Новосибирская область получила первую 1 тысячу доз вакцины против коронавируса и со вторника приступит к массовой вакцинации медработников, а затем и остального населения, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава облминздрава Константин Хальзов.Министр добавил, что в настоящее время Государственный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребназдора проводит клинические испытания вакцины против коронавируса на людях 60 лет и старше. "Отрадно, что именно жители Новосибирской области были задействованы в этом – единственный регион в этом принимает участие", - сказал Хальзов.Губернатор региона Андрей Травников пояснил, что, таким образом, в ближайшее время в регионе появится возможность вакцинирования населения сразу двумя вакцинами."Как минимум, мы уже точно имеем вакцину, которую получили в выходные дни. Как только появится вакцина "Вектора", тоже мы готовы полностью", - сказал министр Хальзов.Представитель управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных на совещании сообщила, что в настоящее время удельный вес пораженного коронавирусом населения в Новосибирской области составил 0,85%. За прошедшую неделю зарегистрировано 1258 случаев COVID-19, что на два случая больше, чем на предыдущей неделе. В структуре заболеваемости пневмонии составили 49%. Удельный вес клинически тяжелых форм снизился с 19,3% до 17,4%. В возрастной структуре заболевших преобладают люди в возрасте 65 лет и старше.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область, общество

Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса

07:31 07.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Новосибирская область получила первую 1 тысячу доз вакцины против коронавируса и со вторника приступит к массовой вакцинации медработников, а затем и остального населения, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава облминздрава Константин Хальзов.
"Мы в эти выходные получили 1 тысячу доз вакцины "Гам-КОВИД-вак" ("Спутник V"), которой готовы с завтрашнего дня начать прививать медицинских работников. Мы еще осенью через резервный фонд закупили все необходимое оборудование для хранения…, приобрели рефрижераторы для транспортировки вакцины. Поэтому полностью готовы. Подписан приказ о том, каким образом будет обеспечиваться вакцинирование как в Новосибирске, так и в Новосибирской области. С завтрашнего дня приступаем к этой работе", - сказал он.
Министр добавил, что в настоящее время Государственный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребназдора проводит клинические испытания вакцины против коронавируса на людях 60 лет и старше. "Отрадно, что именно жители Новосибирской области были задействованы в этом – единственный регион в этом принимает участие", - сказал Хальзов.
Губернатор региона Андрей Травников пояснил, что, таким образом, в ближайшее время в регионе появится возможность вакцинирования населения сразу двумя вакцинами.
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"Как минимум, мы уже точно имеем вакцину, которую получили в выходные дни. Как только появится вакцина "Вектора", тоже мы готовы полностью", - сказал министр Хальзов.
Представитель управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных на совещании сообщила, что в настоящее время удельный вес пораженного коронавирусом населения в Новосибирской области составил 0,85%. За прошедшую неделю зарегистрировано 1258 случаев COVID-19, что на два случая больше, чем на предыдущей неделе. В структуре заболеваемости пневмонии составили 49%. Удельный вес клинически тяжелых форм снизился с 19,3% до 17,4%. В возрастной структуре заболевших преобладают люди в возрасте 65 лет и старше.
"Да, после тяжелого октября, когда наша медицина работала в режиме сверхнагрузки, сегодня ситуация стабилизирована. Мы видим возможности вернуть некоторые наши стационары обратно к работе по профилю. Но тем не менее расслабляться нельзя. Следует признать, что определенный рост эпиднагрузки в новогодние каникулы произойдет… Конечно, следует ожидать увеличение количества инфицированных коронавирусной инфекцией и ОРВИ, и гриппом. Поэтому попросил бы… подготовить предложения, что нам следует дополнительно сделать, чтобы компенсировать этот возможный эпидудар, который нас может ожидать в январе", - сказал губернатор Травников.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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