Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Новосибирская область получила первую 1 тысячу доз вакцины против коронавируса и со вторника приступит к массовой вакцинации медработников, а затем и остального населения, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава облминздрава Константин Хальзов.
"Мы в эти выходные получили 1 тысячу доз вакцины "Гам-КОВИД-вак" ("Спутник V"), которой готовы с завтрашнего дня начать прививать медицинских работников. Мы еще осенью через резервный фонд закупили все необходимое оборудование для хранения…, приобрели рефрижераторы для транспортировки вакцины. Поэтому полностью готовы. Подписан приказ о том, каким образом будет обеспечиваться вакцинирование как в Новосибирске, так и в Новосибирской области. С завтрашнего дня приступаем к этой работе", - сказал он.
Министр добавил, что в настоящее время Государственный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребназдора проводит клинические испытания вакцины против коронавируса на людях 60 лет и старше. "Отрадно, что именно жители Новосибирской области были задействованы в этом – единственный регион в этом принимает участие", - сказал Хальзов.
Губернатор региона Андрей Травников пояснил, что, таким образом, в ближайшее время в регионе появится возможность вакцинирования населения сразу двумя вакцинами.
"Как минимум, мы уже точно имеем вакцину, которую получили в выходные дни. Как только появится вакцина "Вектора", тоже мы готовы полностью", - сказал министр Хальзов.
Представитель управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных на совещании сообщила, что в настоящее время удельный вес пораженного коронавирусом населения в Новосибирской области составил 0,85%. За прошедшую неделю зарегистрировано 1258 случаев COVID-19, что на два случая больше, чем на предыдущей неделе. В структуре заболеваемости пневмонии составили 49%. Удельный вес клинически тяжелых форм снизился с 19,3% до 17,4%. В возрастной структуре заболевших преобладают люди в возрасте 65 лет и старше.
"Да, после тяжелого октября, когда наша медицина работала в режиме сверхнагрузки, сегодня ситуация стабилизирована. Мы видим возможности вернуть некоторые наши стационары обратно к работе по профилю. Но тем не менее расслабляться нельзя. Следует признать, что определенный рост эпиднагрузки в новогодние каникулы произойдет… Конечно, следует ожидать увеличение количества инфицированных коронавирусной инфекцией и ОРВИ, и гриппом. Поэтому попросил бы… подготовить предложения, что нам следует дополнительно сделать, чтобы компенсировать этот возможный эпидудар, который нас может ожидать в январе", - сказал губернатор Травников.
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