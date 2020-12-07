https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587951099.html

Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса

Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса

Новосибирская область получила первую 1 тысячу доз вакцины против коронавируса и со вторника приступит к массовой вакцинации медработников, а затем и остального РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T07:31

2020-12-07T07:31

2020-12-07T07:31

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей травников

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Новосибирская область получила первую 1 тысячу доз вакцины против коронавируса и со вторника приступит к массовой вакцинации медработников, а затем и остального населения, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава облминздрава Константин Хальзов.Министр добавил, что в настоящее время Государственный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребназдора проводит клинические испытания вакцины против коронавируса на людях 60 лет и старше. "Отрадно, что именно жители Новосибирской области были задействованы в этом – единственный регион в этом принимает участие", - сказал Хальзов.Губернатор региона Андрей Травников пояснил, что, таким образом, в ближайшее время в регионе появится возможность вакцинирования населения сразу двумя вакцинами."Как минимум, мы уже точно имеем вакцину, которую получили в выходные дни. Как только появится вакцина "Вектора", тоже мы готовы полностью", - сказал министр Хальзов.Представитель управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных на совещании сообщила, что в настоящее время удельный вес пораженного коронавирусом населения в Новосибирской области составил 0,85%. За прошедшую неделю зарегистрировано 1258 случаев COVID-19, что на два случая больше, чем на предыдущей неделе. В структуре заболеваемости пневмонии составили 49%. Удельный вес клинически тяжелых форм снизился с 19,3% до 17,4%. В возрастной структуре заболевших преобладают люди в возрасте 65 лет и старше.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201206/vaktsina-1587867004.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область, общество