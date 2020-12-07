https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588115885.html

В Самарскую область поступят 2,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

В Самарскую область поступят 2,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

Более 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса должны поступить в Самарскую область до конца 2020 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:16

2020-12-07T22:16

2020-12-07T22:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий азаров

самарская область

общество

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САМАРА, 7 дек - РИА Новости. Более 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса должны поступить в Самарскую область до конца 2020 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона."Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции, 2571 доза вакцины должна поступить до конца года", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, определены списки медработников, которые подлежат вакцинации в первую очередь. В них также будут включены ряд социальных работников - сотрудников социальных учреждений, поскольку риск заражения для них высок наравне с медицинскими работниками.По данным пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также потребовал от минздрава региона в кратчайшие сроки сформировать заявку на то количество препарата, которое потребуется для поэтапной вакцинации 60% населения области.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 24 213 случаев заражения коронавирусом, 21 936 человек выздоровели, 455 скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

самарская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий азаров, самарская область, общество