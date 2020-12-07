Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588115885.html
В Самарскую область поступят 2,5 тысячи доз вакцины от COVID-19
В Самарскую область поступят 2,5 тысячи доз вакцины от COVID-19
Более 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса должны поступить в Самарскую область до конца 2020 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:16
2020-12-07T22:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий азаров
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:122:2990:1803_1920x0_80_0_0_f9ae03662de78e3f0de22321dd65cf2f.jpg
САМАРА, 7 дек - РИА Новости. Более 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса должны поступить в Самарскую область до конца 2020 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона."Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции, 2571 доза вакцины должна поступить до конца года", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, определены списки медработников, которые подлежат вакцинации в первую очередь. В них также будут включены ряд социальных работников - сотрудников социальных учреждений, поскольку риск заражения для них высок наравне с медицинскими работниками.По данным пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также потребовал от минздрава региона в кратчайшие сроки сформировать заявку на то количество препарата, которое потребуется для поэтапной вакцинации 60% населения области.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 24 213 случаев заражения коронавирусом, 21 936 человек выздоровели, 455 скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccfa0bcbe312360d92b944985fa8833a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий азаров, самарская область, общество

В Самарскую область поступят 2,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

22:16 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 дек - РИА Новости. Более 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса должны поступить в Самарскую область до конца 2020 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции, 2571 доза вакцины должна поступить до конца года", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, определены списки медработников, которые подлежат вакцинации в первую очередь. В них также будут включены ряд социальных работников - сотрудников социальных учреждений, поскольку риск заражения для них высок наравне с медицинскими работниками.
По данным пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также потребовал от минздрава региона в кратчайшие сроки сформировать заявку на то количество препарата, которое потребуется для поэтапной вакцинации 60% населения области.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 24 213 случаев заражения коронавирусом, 21 936 человек выздоровели, 455 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
Лента новостейМолния