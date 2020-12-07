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Собянин надеется на большее число вакцин от COVID-19 для Москвы
Собянин надеется на большее число вакцин от COVID-19 для Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели Москва будет получать более существенные объемы вакцины от коронавируса. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:21
2020-12-07T16:17
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели Москва будет получать более существенные объемы вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин надеется на большее число вакцин от COVID-19 для Москвы

14:21 07.12.2020 (обновлено: 16:17 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели Москва будет получать более существенные объемы вакцины от коронавируса.

"Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителями. Я хотел поблагодарить вас, Михаил Владимирович (Мишустин), что вы постоянно уделяете этому внимание, коллег, всех, кто занимается этой важной и нужной проблемой. Надеюсь, что мы в ближайшие недели будем получать более существенные объемы вакцины, и, конечно, будем расширять группы риска, которые включим в первоочередные для прививки от коронавируса", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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