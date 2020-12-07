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Собянин надеется на большее число вакцин от COVID-19 для Москвы
Собянин надеется на большее число вакцин от COVID-19 для Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели Москва будет получать более существенные объемы вакцины от коронавируса. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:21
2020-12-07T14:21
2020-12-07T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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сергей собянин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели Москва будет получать более существенные объемы вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва