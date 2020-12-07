Собянин надеется на большее число вакцин от COVID-19 для Москвы

"Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителями. Я хотел поблагодарить вас, Михаил Владимирович (Мишустин), что вы постоянно уделяете этому внимание, коллег, всех, кто занимается этой важной и нужной проблемой. Надеюсь, что мы в ближайшие недели будем получать более существенные объемы вакцины, и, конечно, будем расширять группы риска, которые включим в первоочередные для прививки от коронавируса", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.