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Подмосковье получит пять тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца года
Подмосковье получит пять тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца года
Пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции получит Московская область до конца декабря, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:51
2020-12-07T12:51
2020-12-07T12:51
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции получит Московская область до конца декабря, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова."Подмосковье уже получает первые партии вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Ранее поступило порядка 2 тысяч вакцин, до конца декабря мы получим еще 5 тысяч вакцин. В первую очередь вакцинацию проходят медицинские работники", - сказала Стригункова.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области прививку от коронавируса сделали более 5 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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