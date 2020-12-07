https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588000762.html

Подмосковье получит пять тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца года

Подмосковье получит пять тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца года

Пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции получит Московская область до конца декабря, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:51

2020-12-07T12:51

2020-12-07T12:51

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции получит Московская область до конца декабря, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова."Подмосковье уже получает первые партии вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Ранее поступило порядка 2 тысяч вакцин, до конца декабря мы получим еще 5 тысяч вакцин. В первую очередь вакцинацию проходят медицинские работники", - сказала Стригункова.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области прививку от коронавируса сделали более 5 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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