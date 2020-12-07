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Житель Кубани убил бывшую сожительницу и покончил с собой
Житель Кубани убил бывшую сожительницу и покончил с собой
Мужчина, по предварительным данным, застрелил бывшую сожительницу в кубанской станице Выселки, после чего сам свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:08
2020-12-07T18:08
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Мужчина, по предварительным данным, застрелил бывшую сожительницу в кубанской станице Выселки, после чего сам свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 54-летний местный житель, находясь у одного из домов в станице Выселки, выстрелил из охотничьего ружья в 43-летнюю бывшую сожительницу. В результате, от причиненного ранения женщина скончалась на месте. После чего, на расстоянии 6 километров от станицы Новогражданской Выселковского района мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы предполагаемого преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия

Житель Кубани убил бывшую сожительницу и покончил с собой

18:08 07.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Мужчина, по предварительным данным, застрелил бывшую сожительницу в кубанской станице Выселки, после чего сам свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 54-летний местный житель, находясь у одного из домов в станице Выселки, выстрелил из охотничьего ружья в 43-летнюю бывшую сожительницу. В результате, от причиненного ранения женщина скончалась на месте. После чего, на расстоянии 6 километров от станицы Новогражданской Выселковского района мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы предполагаемого преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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