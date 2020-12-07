https://ria.ru/20201207/ubiystvo-1588078666.html

Житель Кубани убил бывшую сожительницу и покончил с собой

Житель Кубани убил бывшую сожительницу и покончил с собой

Мужчина, по предварительным данным, застрелил бывшую сожительницу в кубанской станице Выселки, после чего сам свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:08

2020-12-07T18:08

2020-12-07T18:08

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Мужчина, по предварительным данным, застрелил бывшую сожительницу в кубанской станице Выселки, после чего сам свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 54-летний местный житель, находясь у одного из домов в станице Выселки, выстрелил из охотничьего ружья в 43-летнюю бывшую сожительницу. В результате, от причиненного ранения женщина скончалась на месте. После чего, на расстоянии 6 километров от станицы Новогражданской Выселковского района мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы предполагаемого преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20201207/pensioner-1588001812.html

краснодарский край

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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия