https://ria.ru/20201207/ubiystvo-1588078666.html
Житель Кубани убил бывшую сожительницу и покончил с собой
Житель Кубани убил бывшую сожительницу и покончил с собой
Мужчина, по предварительным данным, застрелил бывшую сожительницу в кубанской станице Выселки, после чего сам свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:08
2020-12-07T18:08
2020-12-07T18:08
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Мужчина, по предварительным данным, застрелил бывшую сожительницу в кубанской станице Выселки, после чего сам свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 54-летний местный житель, находясь у одного из домов в станице Выселки, выстрелил из охотничьего ружья в 43-летнюю бывшую сожительницу. В результате, от причиненного ранения женщина скончалась на месте. После чего, на расстоянии 6 километров от станицы Новогражданской Выселковского района мужчина свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы предполагаемого преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20201207/pensioner-1588001812.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия