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Комитет Госдумы одобрил проект о контрсанкциях за цензуру российских СМИ
Комитет Госдумы одобрил проект о контрсанкциях за цензуру российских СМИ
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру российских СМИ,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:14
2020-12-07T14:14
антон горелкин
госдума рф
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру российских СМИ, сообщил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.Законопроектом в качестве мер предусматриваются блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях."Сегодня комитет поддержал этот законопроект, очень подробно обсуждали его. Единогласно все члены комитета приняли решение законопроект поддержать и рекомендовать Думе его принять в первом чтении. Будем сегодня выносить на Совет, просить поставить его на среду. Если Совет поддержит, значит в среду будем рассматривать в первом чтении", - сказал Хинштейн РИА Новости.Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который выступает соисполнителем по законопроекту, ранее также его поддержал.Ранее сообщалось, что законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ могут рассмотреть в I чтении 9 декабря.
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антон горелкин, госдума рф, александр хинштейн, общество

Комитет Госдумы одобрил проект о контрсанкциях за цензуру российских СМИ

14:14 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру российских СМИ, сообщил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.
Законопроектом в качестве мер предусматриваются блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.
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"Сегодня комитет поддержал этот законопроект, очень подробно обсуждали его. Единогласно все члены комитета приняли решение законопроект поддержать и рекомендовать Думе его принять в первом чтении. Будем сегодня выносить на Совет, просить поставить его на среду. Если Совет поддержит, значит в среду будем рассматривать в первом чтении", - сказал Хинштейн РИА Новости.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который выступает соисполнителем по законопроекту, ранее также его поддержал.
Ранее сообщалось, что законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ могут рассмотреть в I чтении 9 декабря.
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Антон ГорелкинГосдума РФАлександр ХинштейнОбщество
 
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