Восемь первичных сосудистых центров дооснастят в Нижегородской области
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Восемь первичных сосудистых центров вместо 5 запланированных дооснастят в Нижегородской области по итогам 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава региона Глеб Никитин.
План обновления оборудования увеличен благодаря экономии средств на торгах.
"Мы продолжаем развивать кардиологическое направление в региональной медицине благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Прежде всего это касается закупки современного оборудования. До конца года в рамках нацпроекта планировалось оснастить 5 первичных сердечно-сосудистых центров, но за счет экономии на торгах их количество увеличено до 8", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора Нижегородской области, оборудование поступит дополнительно в Починковскую ЦРБ, Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени Самарина и Арзамасскую городскую больницу. Это и компьютерные томографы, и аппараты УЗИ экспертного класса, и оборудование для реабилитации пациентов. В итоге дооснащение пройдет в двух больницах областного центра и шести учреждениях в районах.
"Кроме того, в Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больнице, которая работает на весь регион, появится экспертный центр помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. Это очень важный элемент системы, который позволяет не допускать обострений у таких пациентов", - добавил Никитин.
Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов.