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Нижегородская область
https://ria.ru/20201207/tsentr-1588036464.html
Восемь первичных сосудистых центров дооснастят в Нижегородской области
Восемь первичных сосудистых центров дооснастят в Нижегородской области
Восемь первичных сосудистых центров вместо 5 запланированных дооснастят в Нижегородской области по итогам 2020 года в рамках национального проекта... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:18
2020-12-07T15:18
нижегородская область
россия
глеб никитин
здоровье - общество
владимир путин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Восемь первичных сосудистых центров вместо 5 запланированных дооснастят в Нижегородской области по итогам 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава региона Глеб Никитин.План обновления оборудования увеличен благодаря экономии средств на торгах.По словам губернатора Нижегородской области, оборудование поступит дополнительно в Починковскую ЦРБ, Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени Самарина и Арзамасскую городскую больницу. Это и компьютерные томографы, и аппараты УЗИ экспертного класса, и оборудование для реабилитации пациентов. В итоге дооснащение пройдет в двух больницах областного центра и шести учреждениях в районах.Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов.
https://ria.ru/20201204/nikitin-1587723578.html
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россия, глеб никитин, здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область

Восемь первичных сосудистых центров дооснастят в Нижегородской области

15:18 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Восемь первичных сосудистых центров вместо 5 запланированных дооснастят в Нижегородской области по итогам 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава региона Глеб Никитин.
План обновления оборудования увеличен благодаря экономии средств на торгах.
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"Мы продолжаем развивать кардиологическое направление в региональной медицине благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Прежде всего это касается закупки современного оборудования. До конца года в рамках нацпроекта планировалось оснастить 5 первичных сердечно-сосудистых центров, но за счет экономии на торгах их количество увеличено до 8", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По словам губернатора Нижегородской области, оборудование поступит дополнительно в Починковскую ЦРБ, Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени Самарина и Арзамасскую городскую больницу. Это и компьютерные томографы, и аппараты УЗИ экспертного класса, и оборудование для реабилитации пациентов. В итоге дооснащение пройдет в двух больницах областного центра и шести учреждениях в районах.

"Кроме того, в Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больнице, которая работает на весь регион, появится экспертный центр помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. Это очень важный элемент системы, который позволяет не допускать обострений у таких пациентов", - добавил Никитин.

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Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинНижегородская область
 
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