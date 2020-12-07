https://ria.ru/20201207/tsentr-1588036464.html

Восемь первичных сосудистых центров дооснастят в Нижегородской области

Восемь первичных сосудистых центров дооснастят в Нижегородской области

Восемь первичных сосудистых центров вместо 5 запланированных дооснастят в Нижегородской области по итогам 2020 года в рамках национального проекта... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:18

2020-12-07T15:18

2020-12-07T15:18

нижегородская область

россия

глеб никитин

здоровье - общество

владимир путин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Восемь первичных сосудистых центров вместо 5 запланированных дооснастят в Нижегородской области по итогам 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил глава региона Глеб Никитин.План обновления оборудования увеличен благодаря экономии средств на торгах.По словам губернатора Нижегородской области, оборудование поступит дополнительно в Починковскую ЦРБ, Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени Самарина и Арзамасскую городскую больницу. Это и компьютерные томографы, и аппараты УЗИ экспертного класса, и оборудование для реабилитации пациентов. В итоге дооснащение пройдет в двух больницах областного центра и шести учреждениях в районах.Национальный проект "Здравоохранение" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя восемь федеральных проектов.

https://ria.ru/20201204/nikitin-1587723578.html

https://ria.ru/20201203/volga-1587562373.html

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нижегородская область

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россия, глеб никитин, здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область