https://ria.ru/20201207/tinkov-1587973226.html

Тиньков сообщил, что полное выздоровление затягивается

Тиньков сообщил, что полное выздоровление затягивается

Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, но полное... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:45

2020-12-07T10:45

2020-12-07T10:45

олег тиньков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, но полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года.Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга."Чувствую себя нормально, но начался GVHD, или, как говорят по-русски, "реакция транспланта против хозяина", месяц назад меня полностью сняли с иммуносапрессии и РТПХ дал о себе знать... у меня вроде небольшой, в основе атакует кишечник, печень и кожу, профессор Грибен говорит, что это именно то, что он хотел, значит донор работает и убивает лейкемийные и иные патогенные клетки... Да, болезнь оказалась долгая, сложная и противная", - продолжил он.Бизнесмен напомнил, что в настоящее время занимается созданием благотворительного фонда в сфере донорства. По его словам, в данном деле наметился "хороший прогресс".

https://ria.ru/20201206/tinkov-1587914363.html

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олег тиньков