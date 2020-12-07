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Тиньков сообщил, что полное выздоровление затягивается
Тиньков сообщил, что полное выздоровление затягивается
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, но полное... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:45
2020-12-07T10:45
олег тиньков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, но полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года.Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга."Чувствую себя нормально, но начался GVHD, или, как говорят по-русски, "реакция транспланта против хозяина", месяц назад меня полностью сняли с иммуносапрессии и РТПХ дал о себе знать... у меня вроде небольшой, в основе атакует кишечник, печень и кожу, профессор Грибен говорит, что это именно то, что он хотел, значит донор работает и убивает лейкемийные и иные патогенные клетки... Да, болезнь оказалась долгая, сложная и противная", - продолжил он.Бизнесмен напомнил, что в настоящее время занимается созданием благотворительного фонда в сфере донорства. По его словам, в данном деле наметился "хороший прогресс".
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олег тиньков

Тиньков сообщил, что полное выздоровление затягивается

10:45 07.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, но полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года.
Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга.
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 17:28
Тиньков дал россиянам "трогательный совет"

"Сегодня +150 дней с момента трансплантации стволовых клеток. Врачи, постоянно двигают сроки, было 100, потом 200 дней, сейчас говорят, "ты не думай, первый год, после пересадки, ты больной человек, и позитив будет через год"… В общем полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021", - пишет Тиньков в своём Instagram.

"Чувствую себя нормально, но начался GVHD, или, как говорят по-русски, "реакция транспланта против хозяина", месяц назад меня полностью сняли с иммуносапрессии и РТПХ дал о себе знать... у меня вроде небольшой, в основе атакует кишечник, печень и кожу, профессор Грибен говорит, что это именно то, что он хотел, значит донор работает и убивает лейкемийные и иные патогенные клетки... Да, болезнь оказалась долгая, сложная и противная", - продолжил он.
Бизнесмен напомнил, что в настоящее время занимается созданием благотворительного фонда в сфере донорства. По его словам, в данном деле наметился "хороший прогресс".
 
Олег Тиньков
 
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