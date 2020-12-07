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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588109409.html
Тихановская призвала США расследовать действия белорусских силовиков
Тихановская призвала США расследовать действия белорусских силовиков
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США стать инициаторами проведения международного расследования... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:11
2020-12-07T21:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
интерпол
генеральная прокуратура рф
белоруссия
вильнюс
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США стать инициаторами проведения международного расследования действий белорусских силовиков при разгоне акций протеста.Белорусская оппозиция за рубежом пытается привлечь сотрудников белорусских правоохранительных органов к ответственности за якобы избиения ее сторонников, первое заявление с просьбой возбудить уголовное дело подано в прокуратуру Литвы от представителей белорусского бизнесмена Максима Хорошина. Представитель Тихановской Александр Добровольский ранее выражал надежду, что итогом рассмотрения таких исков станет внесение виновных в списки Интерпола для международного розыска. Он также напомнил о планах оппозиции создать в Вильнюсе центр, который будет оказывать помощь юристам, работающим по таким делам, и координировать работу.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, интерпол, генеральная прокуратура рф, белоруссия, вильнюс, сша, в мире

Тихановская призвала США расследовать действия белорусских силовиков

21:11 07.12.2020
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США стать инициаторами проведения международного расследования действий белорусских силовиков при разгоне акций протеста.

"Важно, чтобы США вели скоординированную политику с ЕС, Канадой и Великобританией. Я также считаю, что санкции должны быть расширены. США должны запустить процедуру признания милицейских управлений, которые жестко разгоняли протестующих, таких как ОМОН, ГУБАЗИК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью), ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) террористическими группами. Важно, чтобы США стали инициаторами проведения международного расследования преступлений, совершенных полицейскими", - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете.

Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
Белорусская оппозиция за рубежом пытается привлечь сотрудников белорусских правоохранительных органов к ответственности за якобы избиения ее сторонников, первое заявление с просьбой возбудить уголовное дело подано в прокуратуру Литвы от представителей белорусского бизнесмена Максима Хорошина. Представитель Тихановской Александр Добровольский ранее выражал надежду, что итогом рассмотрения таких исков станет внесение виновных в списки Интерпола для международного розыска. Он также напомнил о планах оппозиции создать в Вильнюсе центр, который будет оказывать помощь юристам, работающим по таким делам, и координировать работу.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 17:58Протесты в Белоруссии
Тихановская рассказала, сколько хочет руководить Белоруссией
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоИнтерполГенеральная прокуратура РФБелоруссияВильнюсСШАВ мире
 
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