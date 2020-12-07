https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html

Тихановская рассказала, сколько хочет руководить Белоруссией

Тихановская рассказала, сколько хочет руководить Белоруссией

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае смены власти в Белоруссии планирует руководить... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:58

2020-12-07T17:58

2020-12-07T17:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае смены власти в Белоруссии планирует руководить страной не более 45 дней.На прошлой неделе Тихановская, которая ранее в отличие от сторонников оппозиции избегала называть себя избранным президентом республики, заявила о готовности возглавить страну в переходный период до новых президентских выборов и отметила, что ее команда разработала проект конституционной реформы."Руководителем на 45 дней, надеюсь", - сказала Тихановская в интервью белорусскому новостному порталу tut.by, опубликованном в понедельник. Вместе с тем политик заметила, что вопрос, сколько конкретно времени ей придется возглавлять Белоруссию, открытый и зависит от ряда факторов.По ее словам, "все начнется с переговоров (с действующей властью - ред.)". "И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы (проект конституции - ред.) к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан... Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях", - сказала Тихановская.Ее советник по международным вопросам Франак Вячорка уточнил порталу, что 45 дней -это "минимум, который необходим до проведения новых выборов". "Конечно, это время может затянуться, в других странах оно тоже затягивалось. Но наша задача — как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях, и все имели одинаковые условия для конкуренции", - уточнил он.Говоря о предложениях штаба Тихановской по конституции, Вячорка отметил, что "это будет проект конституции, где правительство будет отвечать перед парламентом, будет парламентско-президентская республика". "Проект конституции разработан на основании конституции 1994 года, будут заменены разделы, которые касаются полномочий государственной власти и взаимодействия между ветвями", - добавил он.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588001354.html

https://ria.ru/20201205/tikhanovskaya-1587816734.html

https://ria.ru/20201204/tikhanovskaya-1587750911.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире