https://ria.ru/20201207/strigunkova-1588010038.html

Светлана Стригункова: говорить о плато по COVID-19 в Подмосковье еще рано

Светлана Стригункова: говорить о плато по COVID-19 в Подмосковье еще рано

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Московской области выше единицы, а это значит, что говорить о стабилизации эпидситуации и плато по... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:00

2020-12-07T14:00

2020-12-07T14:00

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус covid-19

андрей воробьев

балашиха

московская область (подмосковье)

сергиев посад

интервью

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Московской области выше единицы, а это значит, что говорить о стабилизации эпидситуации и плато по заболеваемости пока рано. Готово ли Подмосковье к возможному обострению ситуации с COVID-19 в январе, как в области ведется работа по вакцинации населения от инфекции, а также выявлены ли в регионе повторные случаи заражения коронавирусом, рассказала в интервью РИА Новости министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Беседовала Алена Самарева.– Светлана Анатольевна, в последнее время мы наблюдаем не очень хорошую тенденцию по приросту заболевших COVID-19 в Подмосковье. По вашему мнению, это связано с общей эпидемиологической ситуацией в России, с опозданием по введению в регионе дополнительных ограничений или игнорированием работающими объектами существующих требований?– В Московской области с 25 ноября выявляется более тысячи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (в сутки – ред.). Это связано в том числе с тем, что мы продолжаем наращивать объемы тестирования на COVID-19. С учетом мощности государственных и частных лабораторий в сутки в Подмосковье выполняется порядка 40 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. Мы призываем жителей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Тех, кто продолжает работать или учиться, – использовать маски и перчатки в общественных местах, в транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. В текущем эпидсезоне нередко происходит сочетание сезонных заболеваний и новой коронавирусной инфекции.– За месяц число ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом возросло вдвое – с 500 до тысячи. Подобную картину мы наблюдали в мае, тогда плато не заставило себя долго ждать, и регион вышел на него уже в конце июня – начале июля. Когда ожидается выход на плато Московской областью после второй волны?– Мы стараемся оценивать ситуацию из тех данных, которые есть на данный момент. Пока мы наблюдаем рост ежедневно выявленных случаев, остается высоким число госпитализаций, коэффициент распространения инфекции превышает 1, поэтому говорить о плато пока рано. В любом случае снижение заболеваемости зависит от каждого из нас и от того, как мы соблюдаем меры предосторожности.– Насколько долго в регионе продлится ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом? Когда цифры начнут уменьшаться?– Количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 продолжает расти, и сейчас это число в семь раз больше, чем в начале сентября. Для сравнения, 1 сентября было выявлено 156 заболевших, 30 октября – уже 1064. Сегодня мы подошли к пиковым значениям мая. В мае на пике выявлялось более тысячи больных с COVID-19 в сутки, 10 мая был пик – 1133 случая. Ситуация осложняется ростом сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ. Тем не менее ситуация остается стабильной. У нас сформирован достаточный запас лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, организован резерв коек в стационарах, запас средств индивидуальной защиты для врачей.– Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к середине декабря в регионе создадут 19,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. После этого процесс по развертыванию новых мест для больных COVID-19 временно приостановят. Сколько резервных коек предусмотрено в Подмосковье на случай, если в январе произойдет третья волна коронавируса? Регион готов к негативному сценарию?– Мы внимательно следим за развитием ситуации. В связи с тем что количество ежедневно выявляемых случаев заболевания не снижается, продолжаем развертывание коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. На данный момент в Подмосковье создано 18 110 коек, из них 11 345 обеспечены кислородом, 712 – аппаратами ИВЛ. На текущий момент свободно порядка 29% коечного фонда. Кроме того, в ближайшее время планируется развернуть 1 040 коек на базе выставочного центра в "Крокусе". Одновременно с этим в Московской области может быть дополнительно развернуто около тысячи резервных коек, что позволяет оценивать готовность региона к негативному сценарию как высокую.– Существует ли вероятность временного приостановления плановой медицинской помощи в регионе в случае, если после новогодних праздников цифры по заболевшим COVID-19 начнут резко увеличиваться?– В настоящее время плановая медицинская помощь жителям Московской области осуществляется в полном объеме. Приостановление не планируется. С этой целью мы организовали горячие линии, пересмотрели маршрутизацию пациентов. В результате продление листов нетрудоспособности осуществляется на дому дистанционно, организована выписка рецептов на льготные лекарственные препараты на максимально возможный срок. Кроме того, скорректированы графики плановых госпитализаций пациентов в стационары, а также организована доставка рецептов и лекарств льготникам на дом.– Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется по поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время. Сколько доз вакцины к этому времени получит Подмосковье?– Подмосковье уже получает первые партии вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Ранее поступило порядка двух тысяч вакцин, до конца декабря мы получим еще пять тысяч вакцин. В первую очередь вакцинацию проходят медицинские работники. Параллельно мы разворачиваем пункты вакцинации, оснащенные специальным холодильным оборудованием для соблюдения температурного режима. Постепенно, как только мы получим достаточное количество вакцин, мы сделаем ее доступной для всех жителей Московской области, для этого планируем развернуть 92 пункта вакцинации в медицинских организациях.– Какое число жителей Подмосковья планируют привить по итогам первой крупной поставки вакцины от коронавируса?– Количество жителей Подмосковья, сделавших прививку против новой коронавирусной инфекции, будет напрямую зависеть от количества полученной вакцины. Уже вакцинировано 1824 человека.– Планируется ли в Подмосковье создать информационную систему для отслеживания состояния жителей, получивших вакцину от коронавируса?– Создание отдельной информационной системы в части отслеживания состояния здоровья жителей, прошедших вакцинацию от COVID-19, не планируется. Вместе с тем мы продолжим развитие модуля "Иммунопрофилактика" в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Московской области, в которой сейчас работают все наши медицинские специалисты. На текущий момент данный модуль позволяет фиксировать проведение вакцинации от коронавируса в электронных медицинских картах пациентов и регистрировать следующие данные: шаг вакцинации, общая и местная реакция, применяемая вакцина, медицинский отвод от проведения вакцинопрофилактики, а также нахождение пациента в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией. Кроме того, все данные о тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, заносятся в единую федеральную информационную систему.– Были ли в Подмосковье выявлены повторные случаи заболевания коронавирусом?– В настоящий момент, по нашим данным, в Московской области не зафиксировано повторных случаев заболевания COVID-19.– Насколько планируется увеличить мощность ПЦР и ИФА-тестирования на COVID-19 в январе-феврале 2021 года?– Постепенно мы наращиваем объемы исследований на новую коронавирусную инфекцию и антитела к ней. На данный момент в регионе выполнено более 4 миллионов ПЦР-тестов и еще более миллиона ИФА-исследований. В Московской области функционирует восемь лабораторий государственной системы здравоохранения, одна федеральная и шесть частных лабораторий. В ноябре мы открыли еще две лаборатории – в Балашихе и Сергиевом Посаде. В результате количество проводимых ПЦР-исследований выросло до 40 тысяч в сутки. У нас есть планы по дальнейшему развитию сети государственных лабораторий, что позволит увеличить количество исследований на 2-2,5 тысячи в сутки.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588004849.html

https://ria.ru/20201204/ogranicheniya-1587704249.html

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587665716.html

https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587998019.html

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587562848.html

https://ria.ru/20201203/issledovanie-1587482971.html

https://ria.ru/20201130/ogranicheniya-1586994463.html

балашиха

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус covid-19, андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье), сергиев посад, интервью