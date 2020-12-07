https://ria.ru/20201207/sputnik-1588018013.html

Оренбургские медики успешно прошли вакцинацию "Спутником V"

Оренбургские медики успешно прошли вакцинацию "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса 42 медиков Оренбуржья из "красной зоны" российским препаратом "Спутник V" прошла успешно, не вызвав осложнений, заявили в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:05

2020-12-07T14:05

2020-12-07T23:53

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

оренбургская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:122:2990:1803_1920x0_80_0_0_f9ae03662de78e3f0de22321dd65cf2f.jpg

УФА, 7 дек – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса 42 медиков Оренбуржья из "красной зоны" российским препаратом "Спутник V" прошла успешно, не вызвав осложнений, заявили в правительстве Оренбургской области.Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" была поставлена в регион в сентябре.Отмечается, что в регион прибыла вторая партия вакцины - 1 тысяча штук.В первую очередь будут прививаться работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники социальных служб, которые постоянно контактируют с большим количеством людей.Власти напомнили, что вакцина применяется в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, то есть появляются защитные антитела, после второй - формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет.В Оренбургской области зарегистрировано более 24 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из них 236 пациентов умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, оренбургская область