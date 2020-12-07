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Оренбургские медики успешно прошли вакцинацию "Спутником V"
Оренбургские медики успешно прошли вакцинацию "Спутником V"
Вакцинация от коронавируса 42 медиков Оренбуржья из "красной зоны" российским препаратом "Спутник V" прошла успешно, не вызвав осложнений, заявили в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:05
2020-12-07T14:05
2020-12-07T23:53
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
оренбургская область
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса 42 медиков Оренбуржья из "красной зоны" российским препаратом "Спутник V" прошла успешно, не вызвав осложнений, заявили в правительстве Оренбургской области.Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" была поставлена в регион в сентябре.Отмечается, что в регион прибыла вторая партия вакцины - 1 тысяча штук.В первую очередь будут прививаться работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники социальных служб, которые постоянно контактируют с большим количеством людей.Власти напомнили, что вакцина применяется в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, то есть появляются защитные антитела, после второй - формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет.В Оренбургской области зарегистрировано более 24 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из них 236 пациентов умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, оренбургская область
УФА, 7 дек – РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса 42 медиков Оренбуржья из "красной зоны" российским препаратом "Спутник V" прошла успешно, не вызвав осложнений, заявили в правительстве Оренбургской области
.
Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" была поставлена в регион в сентябре.
"Препарат ввели 42 медикам, работающим в красных зонах ковидных госпиталей Оренбурга. Осложнений после вакцинации зафиксировано не было", - говорится в сообщении областного правительства.
Отмечается, что в регион прибыла вторая партия вакцины - 1 тысяча штук.
"Вакцина хранится на областном аптечном складе, оснащенном всем необходимом оборудованием. Доставляться в пункты вакцинации "Спутник V" будет с соблюдением всех необходимых требований", - отметили в правительстве региона.
В первую очередь будут прививаться работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники социальных служб, которые постоянно контактируют с большим количеством людей.
Власти напомнили, что вакцина применяется в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, то есть появляются защитные антитела, после второй - формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет.
В Оренбургской области зарегистрировано более 24 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из них 236 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.