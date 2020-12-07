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Оренбуржье получило более 3 млрд рублей на выполнение соцобязательств
Оренбуржье получило более 3 млрд рублей на выполнение соцобязательств
Оренбургская область получила из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей на выполнение первоочередных социальных обязательств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:02
2020-12-07T17:02
2020-12-07T17:02
оренбургская область
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Оренбургская область получила из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей на выполнение первоочередных социальных обязательств, сообщает пресс-служба областного правительства.Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на начало ноября текущего года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.Такая мера помогла сбалансировать консолидированные региональные бюджеты в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Для того, чтобы у регионов не возникло проблем с утверждением своих бюджетов на следующий год, в проекте федерального бюджета 2021-2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции.
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оренбургская область
ОРЕНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Оренбургская область
получила из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей на выполнение первоочередных социальных обязательств, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Оренбургская область в числе 39 регионов России получила финансовые средства для обеспечения выполнения первоочередных социальных обязательств. Бюджет Оренбургской области пополнился на 3 149,2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на начало ноября текущего года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.
Такая мера помогла сбалансировать консолидированные региональные бюджеты в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Для того, чтобы у регионов не возникло проблем с утверждением своих бюджетов на следующий год, в проекте федерального бюджета 2021-2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции.
"Первоочередные расходы областного и местных бюджетов Оренбургской области, все социальные обязательства перед населением будут исполнены своевременно и в полном объеме. Это приоритетная задача правительства Оренбургской области", - отмечает пресс-служба.