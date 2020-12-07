https://ria.ru/20201207/sotsobyazatelstva-1588063573.html

Оренбуржье получило более 3 млрд рублей на выполнение соцобязательств

Оренбуржье получило более 3 млрд рублей на выполнение соцобязательств

Оренбургская область получила из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей на выполнение первоочередных социальных обязательств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:02

2020-12-07T17:02

2020-12-07T17:02

оренбургская область

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Оренбургская область получила из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей на выполнение первоочередных социальных обязательств, сообщает пресс-служба областного правительства.Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на начало ноября текущего года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.Такая мера помогла сбалансировать консолидированные региональные бюджеты в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Для того, чтобы у регионов не возникло проблем с утверждением своих бюджетов на следующий год, в проекте федерального бюджета 2021-2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции.

https://ria.ru/20201201/ipoteka-1587135541.html

оренбургская область

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оренбургская область