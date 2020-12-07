https://ria.ru/20201207/smi-1588073462.html

Онлайн-семинар о продвижении информации в испаноязычном медиаполе

Онлайн-семинар о продвижении информации в испаноязычном медиаполе

15 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Особенности продвижения информации в испаноязычном медиаполе".

2020-12-07T17:47

2020-12-07T17:47

2020-12-07T17:47

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Задать вопросУчастники:- руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона ОВАКИМЯН;- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.Каковы особенности испаноязычного медиаполя? В чём специфика работы со СМИ Испании и Латинской Америки? Что нужно знать перед запуском информационной кампании в испаноязычной медиасреде?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы