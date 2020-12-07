https://ria.ru/20201207/smi-1588055038.html

Онлайн-семинар о динамике трансформации традиционных СМИ

Онлайн-семинар о динамике трансформации традиционных СМИ

11 декабря в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Динамика трансформации традиционных СМИ".

2020-12-07T16:27

2020-12-07T16:27

2020-12-07T16:27

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1588055038.jpg?1607347632

Задать вопросУчастник:- заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина КЕДРОВСКАЯ.Какие тренды сегодня влияют на традиционные СМИ? Как они трансформируются и какие новые качества приобретают? Как построить работу со СМИ в новых условиях?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы