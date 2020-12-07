Онлайн-семинар о динамике трансформации традиционных СМИ
11 декабря в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Динамика трансформации традиционных СМИ".
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Участник:
- заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина КЕДРОВСКАЯ.
Какие тренды сегодня влияют на традиционные СМИ? Как они трансформируются и какие новые качества приобретают? Как построить работу со СМИ в новых условиях?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник:
- заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина КЕДРОВСКАЯ.
Какие тренды сегодня влияют на традиционные СМИ? Как они трансформируются и какие новые качества приобретают? Как построить работу со СМИ в новых условиях?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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