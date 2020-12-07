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Слуцкий считает, что США при Байдене продлят СНВ-3 и вернутся к СВПД

Слуцкий считает, что США при Байдене продлят СНВ-3 и вернутся к СВПД

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что администрация Джо Байдена пойдет на продление договора СНВ-3 и возвращение к СВПД по... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:25

2020-12-07T13:25

2020-12-07T13:25

леонид слуцкий

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

госдума рф

совет безопасности оон

евросоюз

джо байден

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что администрация Джо Байдена пойдет на продление договора СНВ-3 и возвращение к СВПД по Ирану.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Также Слуцкий отметил, что при Байдене ожидают возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - "ядерную сделку" по Ирану.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.

иран

сша

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леонид слуцкий, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), госдума рф, совет безопасности оон, евросоюз, джо байден, иран, сша, в мире