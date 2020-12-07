Слуцкий считает, что США при Байдене продлят СНВ-3 и вернутся к СВПД
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что администрация Джо Байдена пойдет на продление договора СНВ-3 и возвращение к СВПД по Ирану.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
"Что касается продления Договора СНВ-3 (при президенте Джо Байдене), помню, что его действие истекает 5 февраля будущего года, мы предполагаем, что этот договор будет продлен еще на 5 лет, чего, к великому сожалению, не приходилось ожидать от администрации Дональда Трампа. Это архиважно для того, чтобы не была обрушена формируемая десятилетиями и, в первую очередь, силами советских, а затем и российских и американских профессионалов, система ядерного сдерживания", - сказал Слуцкий, заявление которого было опубликовано на его YouTube-канале.
Также Слуцкий отметил, что при Байдене ожидают возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - "ядерную сделку" по Ирану.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. С победой Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.