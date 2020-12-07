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Несколько регионов получат дополнительные машины скорой помощи
Несколько регионов получат дополнительные машины скорой помощи
Система здравоохранения РФ и службы скорой помощи испытывают большую нагрузку на фоне пандемии, до конца года пять регионов страны получат дополнительно более... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:34
2020-12-07T14:34
2020-12-07T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Система здравоохранения РФ и службы скорой помощи испытывают большую нагрузку на фоне пандемии, до конца года пять регионов страны получат дополнительно более 180 машин скорой помощи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Сегодня большая нагрузка ложится на всю систему здравоохранения и, конечно, на службы скорой помощи. Не во всех регионах хватает машин", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что по поручению президента кабмин помогает регионам расширять парк машин скорой помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество