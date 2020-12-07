https://ria.ru/20201207/skoraya-1588025965.html

Несколько регионов получат дополнительные машины скорой помощи

Несколько регионов получат дополнительные машины скорой помощи

Система здравоохранения РФ и службы скорой помощи испытывают большую нагрузку на фоне пандемии, до конца года пять регионов страны получат дополнительно более... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:34

2020-12-07T14:34

2020-12-07T14:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a399f49bf22a9a603c7b2626c42ca966.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Система здравоохранения РФ и службы скорой помощи испытывают большую нагрузку на фоне пандемии, до конца года пять регионов страны получат дополнительно более 180 машин скорой помощи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Сегодня большая нагрузка ложится на всю систему здравоохранения и, конечно, на службы скорой помощи. Не во всех регионах хватает машин", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что по поручению президента кабмин помогает регионам расширять парк машин скорой помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/grafik-1588020493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество