https://ria.ru/20201207/sistema-1587958203.html

Ряд зарубежных стран заинтересовались покупкой С-500

Ряд зарубежных стран заинтересовались покупкой С-500

Ряд зарубежных стран, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 "Триумф", заинтересованы в закупке новейших систем ПВО-ПРО С-500 РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:14

2020-12-07T09:14

2020-12-07T09:14

с-500 "прометей"

алексей криворучко

с-400 «триумф»

ростех

сергей чемезов

китай

турция

индия

безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ряд зарубежных стран, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 "Триумф", заинтересованы в закупке новейших систем ПВО-ПРО С-500 "Прометей", заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.На сегодняшний день С-400 стоит на вооружении Китая и Турции, помимо этого контракт на поставку данных систем подписан с Индией."Интерес (со стороны иностранных покупателей – ред.) есть, но кто (интересуется – ред.), я не скажу. Это в том числе и те, кто уже приобрел у нас С-400", - сказал Чемезов.Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению систем" класса земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html

https://ria.ru/20200326/1569165146.html

китай

турция

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-500 "прометей", алексей криворучко, с-400 «триумф», ростех, сергей чемезов, китай, турция, индия, безопасность