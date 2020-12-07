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Ряд зарубежных стран заинтересовались покупкой С-500
Ряд зарубежных стран заинтересовались покупкой С-500
Ряд зарубежных стран, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 "Триумф", заинтересованы в закупке новейших систем ПВО-ПРО С-500 РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:14
2020-12-07T09:14
с-500 "прометей"
алексей криворучко
с-400 «триумф»
ростех
сергей чемезов
китай
турция
индия
безопасность
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ряд зарубежных стран, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 "Триумф", заинтересованы в закупке новейших систем ПВО-ПРО С-500 "Прометей", заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.На сегодняшний день С-400 стоит на вооружении Китая и Турции, помимо этого контракт на поставку данных систем подписан с Индией."Интерес (со стороны иностранных покупателей – ред.) есть, но кто (интересуется – ред.), я не скажу. Это в том числе и те, кто уже приобрел у нас С-400", - сказал Чемезов.Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению систем" класса земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html
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с-500 "прометей", алексей криворучко, с-400 «триумф», ростех, сергей чемезов, китай, турция, индия, безопасность

Ряд зарубежных стран заинтересовались покупкой С-500

09:14 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ряд зарубежных стран, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 "Триумф", заинтересованы в закупке новейших систем ПВО-ПРО С-500 "Прометей", заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
На сегодняшний день С-400 стоит на вооружении Китая и Турции, помимо этого контракт на поставку данных систем подписан с Индией.
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2 декабря, 15:36
"Сможет сбивать космические корабли": NI восхитился комплексом С-500
"Интерес (со стороны иностранных покупателей – ред.) есть, но кто (интересуется – ред.), я не скажу. Это в том числе и те, кто уже приобрел у нас С-400", - сказал Чемезов.
Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.
Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению систем" класса земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Запуск ракеты зенитно-ракетной системой - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта, 09:04Новое оружие России
Разработчик рассказал об испытаниях отдельных элементов системы С-500
Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
 
С-500 "Прометей"Алексей КриворучкоС-400 «Триумф»РостехСергей ЧемезовКитайТурцияИндияБезопасность
 
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