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ДНР обвинила силовиков в размещении техники у линии соприкосновения
ДНР обвинила силовиков в размещении техники у линии соприкосновения
Украинские силовики разместили три единицы военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах в районе линии соприкосновения, сказал журналистам... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:30
2020-12-07T16:30
донецкая народная республика
авдеевка
в мире
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили три единицы военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах в районе линии соприкосновения, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он пояснил, что на окраине города Авдеевка был обнаружен замаскированный зенитно-ракетный комплекс "Оса". В жилом секторе населённого пункта Очеретино обнаружена одна БМП и в поселке Опытное силовики разместили бронированную дозорную машину.
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донецкая народная республика, авдеевка, в мире

ДНР обвинила силовиков в размещении техники у линии соприкосновения

16:30 07.12.2020
 
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Joint Forces Operation
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили три единицы военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах в районе линии соприкосновения, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки нашей разведкой выявлены три единицы вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, которые боевики разместили также в нарушение... комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия", - сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что на окраине города Авдеевка был обнаружен замаскированный зенитно-ракетный комплекс "Оса". В жилом секторе населённого пункта Очеретино обнаружена одна БМП и в поселке Опытное силовики разместили бронированную дозорную машину.
 
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