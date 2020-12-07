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ДНР обвинила силовиков в размещении техники у линии соприкосновения
ДНР обвинила силовиков в размещении техники у линии соприкосновения
Украинские силовики разместили три единицы военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах в районе линии соприкосновения, сказал журналистам... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:30
2020-12-07T16:30
2020-12-07T16:30
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авдеевка
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили три единицы военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах в районе линии соприкосновения, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он пояснил, что на окраине города Авдеевка был обнаружен замаскированный зенитно-ракетный комплекс "Оса". В жилом секторе населённого пункта Очеретино обнаружена одна БМП и в поселке Опытное силовики разместили бронированную дозорную машину.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, авдеевка, в мире