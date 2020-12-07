https://ria.ru/20201207/siloviki-1588055571.html

ДНР обвинила силовиков в размещении техники у линии соприкосновения

ДНР обвинила силовиков в размещении техники у линии соприкосновения

Украинские силовики разместили три единицы военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах в районе линии соприкосновения, сказал журналистам... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:30

2020-12-07T16:30

2020-12-07T16:30

донецкая народная республика

авдеевка

в мире

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили три единицы военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах в районе линии соприкосновения, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он пояснил, что на окраине города Авдеевка был обнаружен замаскированный зенитно-ракетный комплекс "Оса". В жилом секторе населённого пункта Очеретино обнаружена одна БМП и в поселке Опытное силовики разместили бронированную дозорную машину.

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, авдеевка, в мире