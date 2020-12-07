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https://ria.ru/20201207/sheregesh-1588045719.html
Туристы из Москвы открыли горнолыжный сезон на Шерегеше
Туристы из Москвы открыли горнолыжный сезон на Шерегеше
Первые туристы приехали из Москвы на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:41
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КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Первые туристы приехали из Москвы на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."В зимнем сезоне 2020-2021 года любители горнолыжного спорта из западной части России впервые могут прилететь в Новокузнецк на специальных рейсах федеральных туроператоров. В базовый пакетный тур входит перелет с учетом провоза комплекта горнолыжного оборудования, комфортабельный трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также проживание на курорте", — говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров первого чартерного рейса из Москвы встречали с шорским колоритом. Их приветствовали главный символ Шерегеша — Йети и национальный ансамбль "Чылтыс". Всего на курорт прибыли 175 гостей, из них 79 — по пакетным турам.
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курорт, туристы, туризм, новости - туризм, москва, новокузнецк, кемеровская область

Туристы из Москвы открыли горнолыжный сезон на Шерегеше

16:41 07.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области
Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Первые туристы приехали из Москвы на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"В зимнем сезоне 2020-2021 года любители горнолыжного спорта из западной части России впервые могут прилететь в Новокузнецк на специальных рейсах федеральных туроператоров. В базовый пакетный тур входит перелет с учетом провоза комплекта горнолыжного оборудования, комфортабельный трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также проживание на курорте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров первого чартерного рейса из Москвы встречали с шорским колоритом. Их приветствовали главный символ Шерегеша — Йети и национальный ансамбль "Чылтыс".
Всего на курорт прибыли 175 гостей, из них 79 — по пакетным турам.
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