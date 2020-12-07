https://ria.ru/20201207/sheregesh-1588045719.html

Туристы из Москвы открыли горнолыжный сезон на Шерегеше

Туристы из Москвы открыли горнолыжный сезон на Шерегеше

Первые туристы приехали из Москвы на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:41

2020-12-07T16:41

2020-12-07T16:41

курорт

туристы

туризм

туризм

новости - туризм

москва

новокузнецк

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587168554_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_31083f97c775b41d29ed53811b664cd9.jpg

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Первые туристы приехали из Москвы на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."В зимнем сезоне 2020-2021 года любители горнолыжного спорта из западной части России впервые могут прилететь в Новокузнецк на специальных рейсах федеральных туроператоров. В базовый пакетный тур входит перелет с учетом провоза комплекта горнолыжного оборудования, комфортабельный трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также проживание на курорте", — говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров первого чартерного рейса из Москвы встречали с шорским колоритом. Их приветствовали главный символ Шерегеша — Йети и национальный ансамбль "Чылтыс". Всего на курорт прибыли 175 гостей, из них 79 — по пакетным турам.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

москва

новокузнецк

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курорт, туристы, туризм, новости - туризм, москва, новокузнецк, кемеровская область