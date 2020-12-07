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Туристы из Москвы открыли горнолыжный сезон на Шерегеше
Туристы из Москвы открыли горнолыжный сезон на Шерегеше
Первые туристы приехали из Москвы на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:41
2020-12-07T16:41
2020-12-07T16:41
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КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Первые туристы приехали из Москвы на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."В зимнем сезоне 2020-2021 года любители горнолыжного спорта из западной части России впервые могут прилететь в Новокузнецк на специальных рейсах федеральных туроператоров. В базовый пакетный тур входит перелет с учетом провоза комплекта горнолыжного оборудования, комфортабельный трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также проживание на курорте", — говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров первого чартерного рейса из Москвы встречали с шорским колоритом. Их приветствовали главный символ Шерегеша — Йети и национальный ансамбль "Чылтыс". Всего на курорт прибыли 175 гостей, из них 79 — по пакетным турам.
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курорт, туристы, туризм, новости - туризм, москва, новокузнецк, кемеровская область
КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Первые туристы приехали из Москвы на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"В зимнем сезоне 2020-2021 года любители горнолыжного спорта из западной части России впервые могут прилететь в Новокузнецк на специальных рейсах федеральных туроператоров. В базовый пакетный тур входит перелет с учетом провоза комплекта горнолыжного оборудования, комфортабельный трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также проживание на курорте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров первого чартерного рейса из Москвы встречали с шорским колоритом. Их приветствовали главный символ Шерегеша — Йети и национальный ансамбль "Чылтыс".
Всего на курорт прибыли 175 гостей, из них 79 — по пакетным турам.