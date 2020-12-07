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Саркози дал эмоциональные показания на судебных слушаниях
Саркози дал эмоциональные показания на судебных слушаниях
Экс-президент Франции Николя Саркози дал эмоциональные показания на возобновившихся в понедельник судебных слушаниях по своему делу: он вновь отверг обвинения и РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:38
2020-12-07T19:38
франция
николя саркози
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози дал эмоциональные показания на возобновившихся в понедельник судебных слушаниях по своему делу: он вновь отверг обвинения и рассказал об отношениях с другими фигурантами, сообщает телеканал BFMTV.Саркози в рамках "дела о прослушках" обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением."Я никогда не совершал малейшего коррупционного деяния. Я никогда, никогда за 20 лет работы депутатом, 20 лет работы мэром, семь лет министром, пять лет президентом не пользовался своим служебным положением", - заявил 65-летний экс-президент. Отмечается, что тон Саркози в этот момент был воинственный и почти агрессивный.Еще одним фигурантом процесса выступает адвокат Саркози Тьерри Эрзог. Рассказывая суду о дружбе с ним, экс-президент сменил тон и говорил почти со "всхлипами в голосе", сообщают репортеры телеканала.Суд также заинтересовали отношения Саркози с другим подсудимым – бывшим высокопоставленным сотрудником минюста Жильбером Азибером. По словам Саркози, он лично познакомился с Азибером только в 2013 году – через год после окончания президентского срока. При этом Азибер с 2008 по 2010 год занимал пост генерального секретаря в минюсте. Саркози объяснил, что лично номинировал главу ведомства Рашиду Дати, но не интересовался другими назначениями.По версии следствия, бывший французский лидер через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.Фигурантам дела может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро.
https://ria.ru/20201128/frantsiya-1586595941.html
https://ria.ru/20201016/sarkozi-1580115481.html
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франция, николя саркози, в мире

Саркози дал эмоциональные показания на судебных слушаниях

19:38 07.12.2020
 
© AP Photo / Michel EulerБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Michel Euler
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози дал эмоциональные показания на возобновившихся в понедельник судебных слушаниях по своему делу: он вновь отверг обвинения и рассказал об отношениях с другими фигурантами, сообщает телеканал BFMTV.
Саркози в рамках "дела о прослушках" обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
"Я никогда не совершал малейшего коррупционного деяния. Я никогда, никогда за 20 лет работы депутатом, 20 лет работы мэром, семь лет министром, пять лет президентом не пользовался своим служебным положением", - заявил 65-летний экс-президент. Отмечается, что тон Саркози в этот момент был воинственный и почти агрессивный.
Еще одним фигурантом процесса выступает адвокат Саркози Тьерри Эрзог. Рассказывая суду о дружбе с ним, экс-президент сменил тон и говорил почти со "всхлипами в голосе", сообщают репортеры телеканала.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Суд также заинтересовали отношения Саркози с другим подсудимым – бывшим высокопоставленным сотрудником минюста Жильбером Азибером. По словам Саркози, он лично познакомился с Азибером только в 2013 году – через год после окончания президентского срока. При этом Азибер с 2008 по 2010 год занимал пост генерального секретаря в минюсте. Саркози объяснил, что лично номинировал главу ведомства Рашиду Дати, но не интересовался другими назначениями.
По версии следствия, бывший французский лидер через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.
Фигурантам дела может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро.
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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