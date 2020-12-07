Саркози дал эмоциональные показания на судебных слушаниях
© AP Photo / Michel EulerБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда
© AP Photo / Michel Euler
Саркози в рамках "дела о прослушках" обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
"Я никогда не совершал малейшего коррупционного деяния. Я никогда, никогда за 20 лет работы депутатом, 20 лет работы мэром, семь лет министром, пять лет президентом не пользовался своим служебным положением", - заявил 65-летний экс-президент. Отмечается, что тон Саркози в этот момент был воинственный и почти агрессивный.
Еще одним фигурантом процесса выступает адвокат Саркози Тьерри Эрзог. Рассказывая суду о дружбе с ним, экс-президент сменил тон и говорил почти со "всхлипами в голосе", сообщают репортеры телеканала.
Суд также заинтересовали отношения Саркози с другим подсудимым – бывшим высокопоставленным сотрудником минюста Жильбером Азибером. По словам Саркози, он лично познакомился с Азибером только в 2013 году – через год после окончания президентского срока. При этом Азибер с 2008 по 2010 год занимал пост генерального секретаря в минюсте. Саркози объяснил, что лично номинировал главу ведомства Рашиду Дати, но не интересовался другими назначениями.
По версии следствия, бывший французский лидер через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.
Фигурантам дела может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро.
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