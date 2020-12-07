https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588059116.html

В Госдуме оценили введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций

В Госдуме оценили введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций

Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:44

2020-12-07T16:44

2020-12-07T16:44

брюссель

госдума рф

евросоюз

сергей железняк

европа

вашингтон (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее в понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника, 8 декабря, будет применяться за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми. Режим будет действовать только на территории Евросоюза."Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников сохраняет инертность в их деятельности, не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС. По сути евробюрократия давно утратила какую-либо связь с народами стран Европы и не отражает их интересов, размывая вопросы национального суверенитета конкретных стран. Таким образом, псевдоединство ЕС становится политической и экономической обузой для членов Союза, мешая развиваться, сотрудничать и принимать решения в интересах граждан", - сказал Железняк.Политик предположил, что, готовясь к принятию новых санкционных мер, чиновники ЕС в первую очередь будут рассматривать в качестве цели атаки Россию, российские предприятия и граждан, которых в Брюсселе при согласовании с Вашингтоном "выберут" виновными в нарушениях прав человека по любым поводам."Так что стоит ожидать выдумку русофобами из ЕС оснований для введения этих санкций и попыток выдвинуть другие "сенсационные" идеи о том, за что еще можно ввести санкции против нашей страны", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586368770.html

брюссель

европа

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, госдума рф, евросоюз, сергей железняк, европа, вашингтон (город), в мире