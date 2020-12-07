В Госдуме оценили введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее в понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника, 8 декабря, будет применяться за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми. Режим будет действовать только на территории Евросоюза.
"Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников сохраняет инертность в их деятельности, не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС. По сути евробюрократия давно утратила какую-либо связь с народами стран Европы и не отражает их интересов, размывая вопросы национального суверенитета конкретных стран. Таким образом, псевдоединство ЕС становится политической и экономической обузой для членов Союза, мешая развиваться, сотрудничать и принимать решения в интересах граждан", - сказал Железняк.
Политик предположил, что, готовясь к принятию новых санкционных мер, чиновники ЕС в первую очередь будут рассматривать в качестве цели атаки Россию, российские предприятия и граждан, которых в Брюсселе при согласовании с Вашингтоном "выберут" виновными в нарушениях прав человека по любым поводам.
"Так что стоит ожидать выдумку русофобами из ЕС оснований для введения этих санкций и попыток выдвинуть другие "сенсационные" идеи о том, за что еще можно ввести санкции против нашей страны", - добавил парламентарий.