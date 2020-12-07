Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588059116.html
В Госдуме оценили введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций
В Госдуме оценили введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций
Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:44
2020-12-07T16:44
брюссель
госдума рф
евросоюз
сергей железняк
европа
вашингтон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее в понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника, 8 декабря, будет применяться за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми. Режим будет действовать только на территории Евросоюза."Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников сохраняет инертность в их деятельности, не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС. По сути евробюрократия давно утратила какую-либо связь с народами стран Европы и не отражает их интересов, размывая вопросы национального суверенитета конкретных стран. Таким образом, псевдоединство ЕС становится политической и экономической обузой для членов Союза, мешая развиваться, сотрудничать и принимать решения в интересах граждан", - сказал Железняк.Политик предположил, что, готовясь к принятию новых санкционных мер, чиновники ЕС в первую очередь будут рассматривать в качестве цели атаки Россию, российские предприятия и граждан, которых в Брюсселе при согласовании с Вашингтоном "выберут" виновными в нарушениях прав человека по любым поводам."Так что стоит ожидать выдумку русофобами из ЕС оснований для введения этих санкций и попыток выдвинуть другие "сенсационные" идеи о том, за что еще можно ввести санкции против нашей страны", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html
https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586368770.html
брюссель
европа
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брюссель, госдума рф, евросоюз, сергей железняк, европа, вашингтон (город), в мире

В Госдуме оценили введение ЕС аналогичных "акту Магнитского" санкций

16:44 07.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее в понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника, 8 декабря, будет применяться за нарушение основных свобод, геноцид, пытки, торговлю людьми. Режим будет действовать только на территории Евросоюза.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 17:16
ЕС "штампует" нелегитимные санкции против России, заявил Лавров
"Деструктивный образ мышления брюссельских чиновников сохраняет инертность в их деятельности, не вносит никакого созидания во внутренние европейские процессы и негативно влияет на внешнюю политику ЕС. По сути евробюрократия давно утратила какую-либо связь с народами стран Европы и не отражает их интересов, размывая вопросы национального суверенитета конкретных стран. Таким образом, псевдоединство ЕС становится политической и экономической обузой для членов Союза, мешая развиваться, сотрудничать и принимать решения в интересах граждан", - сказал Железняк.
Политик предположил, что, готовясь к принятию новых санкционных мер, чиновники ЕС в первую очередь будут рассматривать в качестве цели атаки Россию, российские предприятия и граждан, которых в Брюсселе при согласовании с Вашингтоном "выберут" виновными в нарушениях прав человека по любым поводам.
"Так что стоит ожидать выдумку русофобами из ЕС оснований для введения этих санкций и попыток выдвинуть другие "сенсационные" идеи о том, за что еще можно ввести санкции против нашей страны", - добавил парламентарий.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 02:48
Небензя заявил, что санкции США и Евросоюза угрожают миру и безопасности
 
БрюссельГосдума РФЕвросоюзСергей ЖелезнякЕвропаВашингтон (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
Лента новостейМолния