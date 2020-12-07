Онлайн-конференция о положении русского языка в мире
10 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новое исследование о положении русского языка в мире".
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Участники – эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина:
- ректор Маргарита РУСЕЦКАЯ;
- проректор по науке Михаил ОСАДЧИЙ;
- руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Светлана КАМЫШЕВА;
- ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических исследований Мария ЛЕБЕДЕВА.
В рамках мероприятия будут представлены результаты нового исследования глобальной конкурентоспособности русского языка и устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства. Исследование Института Пушкина позволяет по-новому взглянуть на эффективность усилий по поддержке русского языка за рубежом, которые предпринимаются в последние годы, и стать основой планирования новых подходов, формирования новых программ. В ходе исследования впервые собраны и систематизированы данные о функционировании русского языка в таких сферах, как государственные коммуникации, СМИ, образование, наука, Интернет.
В ходе мероприятия также будет представлена методика расчета и результаты исследования, предложены возможности использования методики для аналитического сопровождения государственных программ продвижения русского языка. Исследование будет проводиться ежегодно, а его результаты – публиковаться в открытых источниках.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники – эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина:
- ректор Маргарита РУСЕЦКАЯ;
- проректор по науке Михаил ОСАДЧИЙ;
- руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Светлана КАМЫШЕВА;
- ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических исследований Мария ЛЕБЕДЕВА.
В рамках мероприятия будут представлены результаты нового исследования глобальной конкурентоспособности русского языка и устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства. Исследование Института Пушкина позволяет по-новому взглянуть на эффективность усилий по поддержке русского языка за рубежом, которые предпринимаются в последние годы, и стать основой планирования новых подходов, формирования новых программ. В ходе исследования впервые собраны и систематизированы данные о функционировании русского языка в таких сферах, как государственные коммуникации, СМИ, образование, наука, Интернет.
В ходе мероприятия также будет представлена методика расчета и результаты исследования, предложены возможности использования методики для аналитического сопровождения государственных программ продвижения русского языка. Исследование будет проводиться ежегодно, а его результаты – публиковаться в открытых источниках.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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