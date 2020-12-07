https://ria.ru/20201207/rosnano-1588001517.html

Вице-премьер призвал "Роснано" внедрить нанотехнологии во все отрасли

Вице-премьер призвал "Роснано" внедрить нанотехнологии во все отрасли

"Роснано" должно выработать сценарий внедрения нанотехнологий во все отрасли экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, представляя коллективу... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:54

2020-12-07T12:54

2020-12-07T12:54

сергей куликов

дмитрий чернышенко

ростех

роснано

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснано" должно выработать сценарий внедрения нанотехнологий во все отрасли экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, представляя коллективу "Роснано" нового главу компании Сергея Куликова.Правительство РФ в четверг утвердило директиву для избрания бывшего первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на пять лет. Предыдущие 12 лет этот пост занимал Анатолий Чубайс. Позднее совет директоров АО "Роснано" избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".Чернышенко отметил, что сегодня перед группой "Роснано" "стоят серьезные вызовы и амбициозные цели". "В ближайшее время компании необходимо сформировать рабочий сценарий внедрения нанотехнологий во все отрасли экономики. Сергей Александрович (Куликов – ред.) знаком с инновационными, передовыми научно-технологическими и промышленными проектами в области новых материалов, энергии и матмоделирования. А все это является основным фокусом "Роснано". И главное, имеет серьезный опыт работы на результат", - отметил вице-премьер, слова которого передала его пресс-служба.Чернышенко при этом напомнил, что Куликов много лет работал в госкорпорации "Ростех", где руководил, в том числе, радиоэлектронным кластером и компанией "РТ-Развитие бизнеса".Вице-премьер также напомнил, что президент РФ обозначил пять национальных целей, согласно которым необходимо настроить деятельность всех институтов развития, в том числе "Роснано". Кроме того, президент определил передовую инновационную деятельность одним из государственных приоритетов. "Инновационная научно-исследовательская деятельность, разработка наноматериалов и создание передовой продукции – все эти направления должны обеспечить эффект синергии и соответствовать национальным целям и задачам, которые стоят перед государством", - заявил ЧернышенкоКуликов сообщил, что декабрь он планирует посвятить знакомству с командой, партнерами и активами. "В нашем распоряжении один из лучших инвестиционных инструментов страны, не хотелось бы забивать микроскопом "гвозди", а работать на пользу для экономики через повышение эффективности нацпроектов, инвестпрограмм естественных монополий и городов", - подчеркнул он."Наша задача – продолжить заданный курс, усилив ряд направлений работы. Надо развить и усовершенствовать сделанное, создать новые продукты, работать на опережение. Будем придерживаться курса на формирование стратегического научно-технического задела и поддержание отечественного технологического суверенитета. Сразу могу сказать, работы у нас впереди очень много", - заявил Куликов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/chubays-1587580441.html

https://ria.ru/20201203/rosnano-1587488629.html

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сергей куликов, дмитрий чернышенко, ростех, роснано, анатолий чубайс, экономика