https://ria.ru/20201207/raznoglasiya-1588114912.html

Британия и ЕС озвучили главные проблемы переговоров о торговом соглашении

Британия и ЕС озвучили главные проблемы переговоров о торговом соглашении

Условий для заключения договора о будущем партнёрстве Евросоюза и Великобритании, в том числе о торговле, не создано из-за серьёзных разногласий сторон по ряду... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:03

2020-12-07T22:03

2020-12-07T22:18

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Условий для заключения договора о будущем партнёрстве Евросоюза и Великобритании, в том числе о торговле, не создано из-за серьёзных разногласий сторон по ряду вопросов, оценка ситуации пройдёт в ближайшие дни, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера страны Бориса Джонсона."Мы согласились с тем, что условий для (заключения - ред.) соглашения нет из-за сохраняющихся существенных разногласий по трем важным вопросам: равные правила игры, управление и рыболовство", - говорится в нем.Переговорные команды ЕС и Британии подготовят обзор этих разногласий, их обсуждение ожидается в ближайшие дни, отмечается в заявлении.Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло - действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе заключить торговое соглашение.Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определённых условий. Если же договор по торговле не будет создан, стороны восстановят пограничный контроль и определенные тарифы.Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и союзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.При этом договор необходимо заключить в очень короткий срок, ведь он должен быть юридически выверен, переведен на необходимые языки и ратифицирован в ЕС и Британии. Только после этого он сможет вступить в силу.Ранее эксперты не исключали, что ЕС и Британия смогут договориться о некотором не столь масштабном соглашении на первое время.

https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html

https://ria.ru/20200312/1568495785.html

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brexit, евросоюз, великобритания, в мире