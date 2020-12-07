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Британия и ЕС озвучили главные проблемы переговоров о торговом соглашении
Британия и ЕС озвучили главные проблемы переговоров о торговом соглашении
Условий для заключения договора о будущем партнёрстве Евросоюза и Великобритании, в том числе о торговле, не создано из-за серьёзных разногласий сторон по ряду... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:03
2020-12-07T22:18
brexit
евросоюз
великобритания
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Условий для заключения договора о будущем партнёрстве Евросоюза и Великобритании, в том числе о торговле, не создано из-за серьёзных разногласий сторон по ряду вопросов, оценка ситуации пройдёт в ближайшие дни, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера страны Бориса Джонсона."Мы согласились с тем, что условий для (заключения - ред.) соглашения нет из-за сохраняющихся существенных разногласий по трем важным вопросам: равные правила игры, управление и рыболовство", - говорится в нем.Переговорные команды ЕС и Британии подготовят обзор этих разногласий, их обсуждение ожидается в ближайшие дни, отмечается в заявлении.Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло - действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе заключить торговое соглашение.Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определённых условий. Если же договор по торговле не будет создан, стороны восстановят пограничный контроль и определенные тарифы.Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и союзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.При этом договор необходимо заключить в очень короткий срок, ведь он должен быть юридически выверен, переведен на необходимые языки и ратифицирован в ЕС и Британии. Только после этого он сможет вступить в силу.Ранее эксперты не исключали, что ЕС и Британия смогут договориться о некотором не столь масштабном соглашении на первое время.
https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html
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brexit, евросоюз, великобритания, в мире

Британия и ЕС озвучили главные проблемы переговоров о торговом соглашении

22:03 07.12.2020 (обновлено: 22:18 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне. 15 января 2019
Участница акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне. 15 января 2019 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Условий для заключения договора о будущем партнёрстве Евросоюза и Великобритании, в том числе о торговле, не создано из-за серьёзных разногласий сторон по ряду вопросов, оценка ситуации пройдёт в ближайшие дни, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера страны Бориса Джонсона.
"Мы согласились с тем, что условий для (заключения - ред.) соглашения нет из-за сохраняющихся существенных разногласий по трем важным вопросам: равные правила игры, управление и рыболовство", - говорится в нем.
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Переговорные команды ЕС и Британии подготовят обзор этих разногласий, их обсуждение ожидается в ближайшие дни, отмечается в заявлении.
Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло - действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе заключить торговое соглашение.
Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определённых условий. Если же договор по торговле не будет создан, стороны восстановят пограничный контроль и определенные тарифы.
Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и союзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.
При этом договор необходимо заключить в очень короткий срок, ведь он должен быть юридически выверен, переведен на необходимые языки и ратифицирован в ЕС и Британии. Только после этого он сможет вступить в силу.
Ранее эксперты не исключали, что ЕС и Британия смогут договориться о некотором не столь масштабном соглашении на первое время.
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