Путин не планирует встречу с немецкими парламентариями
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует встречу с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Сергей Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии".
"Нет, планов у президента нет такой встречи", - сказал Песков.
Тем не менее он отметил, что Кремль в курсе предстоящего события.
"Безусловно. Мы считаем, что это очень важный визит. Вы знаете, что наши двусторонние отношения с Германией весьма многогранны и очень много направлений по которым эти двусторонние отношения развиваются - где то успешно, где-то менее успешно. И именно через такую призму мы смотрим на предстоящий визит", - уточнил он.
Вопрос о контактах гостей с другими представителями российской стороны Песков переадресовал в МИД или кабмин.