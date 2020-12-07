Путин не планирует встречу с немецкими парламентариями

"Безусловно. Мы считаем, что это очень важный визит. Вы знаете, что наши двусторонние отношения с Германией весьма многогранны и очень много направлений по которым эти двусторонние отношения развиваются - где то успешно, где-то менее успешно. И именно через такую призму мы смотрим на предстоящий визит", - уточнил он.