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Путин не планирует встречу с немецкими парламентариями
Путин не планирует встречу с немецкими парламентариями
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии", сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:08
2020-12-07T13:08
мария захарова
сергей лавров
дмитрий песков
москва
политика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует встречу с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Сергей Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии".Тем не менее он отметил, что Кремль в курсе предстоящего события.Вопрос о контактах гостей с другими представителями российской стороны Песков переадресовал в МИД или кабмин.
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мария захарова, сергей лавров, дмитрий песков, москва, политика

Путин не планирует встречу с немецкими парламентариями

13:08 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует встречу с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Сергей Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии "Альтернатива для Германии".
"Нет, планов у президента нет такой встречи", - сказал Песков.
Тем не менее он отметил, что Кремль в курсе предстоящего события.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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"Безусловно. Мы считаем, что это очень важный визит. Вы знаете, что наши двусторонние отношения с Германией весьма многогранны и очень много направлений по которым эти двусторонние отношения развиваются - где то успешно, где-то менее успешно. И именно через такую призму мы смотрим на предстоящий визит", - уточнил он.
Вопрос о контактах гостей с другими представителями российской стороны Песков переадресовал в МИД или кабмин.
 
Мария ЗахароваСергей ЛавровДмитрий ПесковМоскваПолитика
 
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