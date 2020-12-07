https://ria.ru/20201207/puteshestviya-1587726330.html
Эксперты рассказали, куда туристы отправятся в путешествия в декабре
Эксперты рассказали, куда туристы отправятся в путешествия в декабре
Перелеты из Москвы в Минск, Бишкек и Кишинев оказались самыми востребованным у путешественников в декабре, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T03:57
2020-12-07T03:57
2020-12-07T04:00
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нур-султан
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новости - туризм
ош
бишкек
минск
кишинев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Перелеты из Москвы в Минск, Бишкек и Кишинев оказались самыми востребованным у путешественников в декабре, сообщает Туту.ру. Специалисты компании проанализировали данные об авиабилетах, забронированных пользователями для перелета за рубеж в период с 1 по 31 декабря. Они выяснили, что самое популярное направление — из Москвы в Минск. Его доля по сравнению с прошлым годов выросла в шесть раз, несмотря на увеличение стоимости на 71 процент, до восьми тысяч рублей.В пять раз чаще пользователи приобретали проездные документы из российской столицы в Бишкек. При этом средний чек вырос в полтора раза, до 15 тысяч рублей.Замыкает тройку популярных зарубежных авианаправлений Кишинев. За перелет из Москвы туристы платят на шесть процентов больше, чем год назад, то есть в среднем 7,8 тысячи рублей.Среди самых востребованных маршрутов больше всего — в три раза — подорожал билет из Москвы в Нур-Султан. Сейчас за него придется отдать 25,1 тысячи рублей. Цена за перелет из Новосибирска в Ташкент за год выросла с 11,4 до 29 тысячи рублей. Также стало дороже путешествовать в Ереван, Ош и Стамбул.
https://ria.ru/20201204/muzei-1587338392.html
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нур-султан, туризм, самолеты, новости - туризм, ош, бишкек, минск, кишинев, стамбул
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Перелеты из Москвы в Минск, Бишкек и Кишинев оказались самыми востребованным у путешественников в декабре, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные об авиабилетах, забронированных пользователями для перелета за рубеж в период с 1 по 31 декабря.
Они выяснили, что самое популярное направление — из Москвы в Минск. Его доля по сравнению с прошлым годов выросла в шесть раз, несмотря на увеличение стоимости на 71 процент, до восьми тысяч рублей.
В пять раз чаще пользователи приобретали проездные документы из российской столицы в Бишкек. При этом средний чек вырос в полтора раза, до 15 тысяч рублей.
Замыкает тройку популярных зарубежных авианаправлений Кишинев. За перелет из Москвы туристы платят на шесть процентов больше, чем год назад, то есть в среднем 7,8 тысячи рублей.
Среди самых востребованных маршрутов больше всего — в три раза — подорожал билет из Москвы в Нур-Султан. Сейчас за него придется отдать 25,1 тысячи рублей. Цена за перелет из Новосибирска в Ташкент за год выросла с 11,4 до 29 тысячи рублей. Также стало дороже путешествовать в Ереван, Ош и Стамбул.