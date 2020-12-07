https://ria.ru/20201207/produkty-1588110983.html

Экономист предупредил о росте цен на продукты

Экономист предупредил о росте цен на продукты

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:20

2020-12-07T21:20

2020-12-08T09:16

россия

цены

весь мир

продукты

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150015/05/1500150567_0:221:3192:2017_1920x0_80_0_0_53d641411071dd33e9e3c2c644d7beb1.jpg

"Страхи/Ошибки": как не остаться без денег в финансово нестабильном мире? Оставят на удалёнке или вообще сократят? Хранить деньги в рублях или купить валюту? Взять отпуск или лучше сэкономить и начать копить? Готовиться к худшему или (авось!) всё наладится? Несмотря на снятие режима самоизоляции, будущее до сих пор туманно, а вопросов меньше не стало. Вместе с экспертами ищем ответы и пытаемся понять, что же нас ждёт.

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов."Из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие", — сказал он.Экономист отметил, что, несмотря на трудную ситуацию, Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы справиться с мировым продовольственным кризисом."Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле. Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет", — подчеркнул Узун.Он также спрогнозировал трудный период для представителей малого бизнеса, особенно в сфере общественного питания. Тем не менее эксперт выразил убежденность, что Россия сможет не только обеспечить своих граждан, но и помочь другим странам преодолеть последствия кризиса.

https://ria.ru/20201115/money-1584347213.html

россия

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, весь мир, продукты, экономика