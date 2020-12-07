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Экономист предупредил о росте цен на продукты
Экономист предупредил о росте цен на продукты
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:20
2020-12-08T09:16
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весь мир
продукты
экономика
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов."Из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие", — сказал он.Экономист отметил, что, несмотря на трудную ситуацию, Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы справиться с мировым продовольственным кризисом."Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле. Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет", — подчеркнул Узун.Он также спрогнозировал трудный период для представителей малого бизнеса, особенно в сфере общественного питания. Тем не менее эксперт выразил убежденность, что Россия сможет не только обеспечить своих граждан, но и помочь другим странам преодолеть последствия кризиса.
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россия, цены, весь мир, продукты, экономика

Экономист предупредил о росте цен на продукты

21:20 07.12.2020 (обновлено: 09:16 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПомидоры в супермаркете
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© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил в эфире НСН, что в ближайшее время мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов.
"Из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие", — сказал он.
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Экономист отметил, что, несмотря на трудную ситуацию, Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы справиться с мировым продовольственным кризисом.
"Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле. Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет", — подчеркнул Узун.
Он также спрогнозировал трудный период для представителей малого бизнеса, особенно в сфере общественного питания. Тем не менее эксперт выразил убежденность, что Россия сможет не только обеспечить своих граждан, но и помочь другим странам преодолеть последствия кризиса.
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