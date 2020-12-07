https://ria.ru/20201207/prisvoenie-1588070223.html

Экс-главу красноярской УК подозревают в краже более ста миллионов рублей

Экс-главу красноярской УК подозревают в краже более ста миллионов рублей

Бывший генеральный директор управляющей компании из Красноярского края подозревается в присвоении более 100 миллионов рублей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:28

2020-12-07T17:28

2020-12-07T17:28

россия

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Бывший генеральный директор управляющей компании из Красноярского края подозревается в присвоении более 100 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.По данным ведомства, полицейские установили, что подозреваемая распорядилась частью средств собственников жилых помещений более двух тысяч многоквартирных домов, перечисленных на оплату электроэнергии, по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о присвоении или растрате. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200427/1570641819.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноярский край, происшествия