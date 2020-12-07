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Экс-главу красноярской УК подозревают в краже более ста миллионов рублей
Экс-главу красноярской УК подозревают в краже более ста миллионов рублей
Бывший генеральный директор управляющей компании из Красноярского края подозревается в присвоении более 100 миллионов рублей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:28
2020-12-07T17:28
россия
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Бывший генеральный директор управляющей компании из Красноярского края подозревается в присвоении более 100 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.По данным ведомства, полицейские установили, что подозреваемая распорядилась частью средств собственников жилых помещений более двух тысяч многоквартирных домов, перечисленных на оплату электроэнергии, по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о присвоении или растрате. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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россия, красноярский край, происшествия

Экс-главу красноярской УК подозревают в краже более ста миллионов рублей

17:28 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Бывший генеральный директор управляющей компании из Красноярского края подозревается в присвоении более 100 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"Бывший генеральный директор управляющей компании подозревается в присвоении более 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, полицейские установили, что подозреваемая распорядилась частью средств собственников жилых помещений более двух тысяч многоквартирных домов, перечисленных на оплату электроэнергии, по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о присвоении или растрате. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
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РоссияКрасноярский крайПроисшествия
 
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