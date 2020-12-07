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Пересекшие границу России жители Грузии и Украины получили год колонии
Пересекшие границу России жители Грузии и Украины получили год колонии
Суд приговорил к году колонии общего режима граждан Грузии и Украины, которые незаконно пересекли границу РФ и были задержаны в Белгородской области, сообщает в РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:28
2020-12-07T17:28
2020-12-07T17:28
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грузия
украина
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил к году колонии общего режима граждан Грузии и Украины, которые незаконно пересекли границу РФ и были задержаны в Белгородской области, сообщает в понедельник прокуратура региона.По данным надзорного ведомства, в июне подельники, не имея необходимых документов, отправились из Украины в Грузию "через территорию Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска".Было возбуждено дело по статье о незаконном пересечении границы РФ группой лиц по предварительному сговору. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Подсудимые вину признали полностью."Суд согласился с государственным обвинителем и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год каждому, которое они будут отбывать в ИК общего режима", - говорится в сообщении.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Третьего декабря на белгородском участке российско-украинской границы пограничники пресекли попытку нелегального проникновения на территорию РФ трех вооруженных лиц. На требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован.
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россия, белгородская область, грузия, украина, происшествия
ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости.
Суд приговорил к году колонии общего режима граждан Грузии
и Украины
, которые незаконно пересекли границу РФ и были задержаны в Белгородской области
, сообщает в понедельник прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, в июне подельники, не имея необходимых документов, отправились из Украины в Грузию "через территорию Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска".
"Двадцать восьмого сентября они прибыли в приграничный населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области Украины, откуда в обход установленных пунктов пропуска проследовали на территорию России, однако были выявлены сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в 740 метрах от населенного пункта Нехотеевка Белгородского района и задержаны", - говорится в сообщении.
Было возбуждено дело по статье о незаконном пересечении границы РФ группой лиц по предварительному сговору. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Подсудимые вину признали полностью.
"Суд согласился с государственным обвинителем и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год каждому, которое они будут отбывать в ИК общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Третьего декабря на белгородском участке российско-украинской границы пограничники пресекли попытку нелегального проникновения на территорию РФ трех вооруженных лиц. На требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован.